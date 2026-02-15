Canadá exige cambio de gobierno en Irán y aumenta sanciones

Canadá pide cambio de gobierno en Irán y no restablecerá relaciones diplomáticas con Teherán mientras no se produzca una transición política, afirmó la ministra de Relaciones Exteriores, Anita Anand.

La funcionaria hizo la declaración durante su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich, celebrada este sábado 14 de febrero de 2026.

Anand anunció además una nueva ronda de sanciones dirigidas a siete individuos vinculados con el gobierno iraní, en el marco de medidas adoptadas por Ottawa por presuntas violaciones de derechos humanos.

Nuevas sanciones contra funcionarios de Irán y postura oficial de Canadá

La ministra señaló que Canadá continuará aplicando medidas restrictivas contra funcionarios iraníes y reiteró que no habrá normalización diplomática bajo el actual liderazgo en Teherán.

Canadá rompió relaciones diplomáticas con Irán en 2012 y desde entonces ha impuesto múltiples rondas de sanciones. En 2024 designó a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista y prohibió el ingreso al país de miles de sus miembros.

Canadá mantiene sanciones contra funcionarios iraníes

Canadá ha aplicado sanciones a Irán en distintas etapas durante los últimos años, dirigidas principalmente a funcionarios y entidades vinculadas con supuestas violaciones de derechos humanos y actividades consideradas desestabilizadoras en la región.

Las medidas incluyen congelamiento de activos, restricciones financieras y prohibiciones de ingreso al territorio canadiense. En 2024, Ottawa designó a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista y amplió las restricciones migratorias para miles de sus miembros.

Con el nuevo anuncio, el gobierno canadiense reafirma que continuará utilizando mecanismos económicos y diplomáticos como herramientas de presión frente al actual liderazgo iraní.

Protestas y presión internacional

Este mismo 14 de febrero en Múnich miles de personas se congregaron para exigir cambios políticos en Irán.

Las protestas formaron parte de movilizaciones organizadas por los ciudadanos iraníes que viven en distintas ciudades del mundo, incluidas Toronto y Los Ángeles.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó recientemente que un cambio de gobierno en Irán sería “lo mejor que podría pasar”, aunque no detalló acciones concretas para promoverlo, de acuerdo con reportes difundidos por AFP.

El aumento de la presión diplomática coincide con nuevas medidas de seguridad en la región y con el despliegue adicional de fuerzas estadounidenses en Medio Oriente.