Más de 200 incendios en Canadá provocan evacuación de miles de personas

Canadá sufre los peores incendios forestales de los últimos años, con más de 200 incendios activos, que provocaron la evacuación de miles de personas que buscan salir de varios territorios al noroeste del país para ponerse a salvo.

Los residentes que buscan escapar de las llamas se enfrentan a peligrosas condiciones en las carreteras y a largas filas, que duran horas, para comprar un vuelo de emergencia.

Autoridades ordenaron la evacuación de Yellowknife, un poblado con 200 mil habitantes, y donde arden 236 incendios que ponen en riesgo a la población, por lo que se solicitó que salieran de la ciudad antes del mediodía de este 18 de agosto.

🇨🇦 | ÚLTIMA HORA: Los incendios forestales avanzan sin control en el extremo norte de Canadá.



Más de 168.000 personas han tenido que ser evacuadas desde el inicio de la temporada de incendios forestales, que suma actualmente 230 fuegos activos y bate todos los récords de… pic.twitter.com/megpftEjqc — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 18, 2023

Las Fuerzas Armadas del país ayudan a extinguir las llamas, por lo que despegaron varios aviones y helicópteros para apoyar a los equipos de emergencia que trabajan en las zonas afectadas por el fuego.

Los bombarderos de agua volaron a baja altura sobre Yellowknife mientras un espeso humo cubría la capital de los Territorios del Noroeste, vastos y escasamente poblados. Las autoridades dicen que el fuego, que avanza lentamente, ahora está a 15 km (10 millas) al noroeste de la ciudad y podría llegar a las afueras el sábado (19 de agosto) si no llueve.

En Yellowknife, cientos de personas hicieron fila afuera de una escuela secundaria local esperando que las llevaran al aeropuerto para uno de los cinco vuelos de evacuación planeados el jueves a la vecina provincia de Alberta.

🇨🇦 | Enorme Incendio Forestal obliga a la evacuación masiva en West Kelewna, Columbia Británica, #Canadá. (Agosto 18, 2023)



Hay más de Mil Incendios Activos que ya han consumido alrededor de 13,7 Millones de Hectáreas. #Wildfires #Yellowknife #Climagrampic.twitter.com/hAclYsKevH — ⚠️Alerta Climagram🌎ᵘᶠᵒ (@deZabedrosky) August 18, 2023

Declaran estado de emergencia en Kelowna por incendios

El estado de emergencia fue declarado en Kelowna, Columbia Británica, la madrugada del viernes (18 de agosto), una ciudad a unas cuatro horas en automóvil desde Vancouver con una población de aproximadamente 150 mil habitantes.

La extensión del riesgo de incendio y la interrupción de la vida y la tierra subraya la gravedad de la peor temporada de incendios forestales registrada en Canadá este año, con más de mil incendios activos en todo el país, incluidos 265 en los Territorios del Noroeste.

Con información de Reuters y CNN