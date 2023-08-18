VIDEO: España enfrenta los incendios forestales más letales de los últimos 40 años

Amanece en Tenerife, España, tras una noche extremadamente complicada a causa de los incendios forestales más letales, donde el fuego ha superado varias de las líneas de control.

El viento y la previsión de una subida de temperaturas podrían sumar aún más dificultades a la extinción del fuego, que 226 personas han tratado de contener en los ocho municipios que ya están siendo arrasados por las llamas.

No obstante, el presidente regional de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó este viernes que la pasada noche ha sido la primera en la que el fuego se ha comportado "con la normalidad de otros incendios" registrados en el archipiélago, pese al viento cambiante, pues hasta ahora lo había hecho de manera inusual y creando su propia meteorología.

Cientos de personas ya combaten los incendios forestales más letales

Ya trabajan desde primera hora de la mañana los 17 medios aéreos, incluyendo los de coordinación y 260 combatientes por tierra para tratar de contener el incendio declarado el pasado día 15 por la noche entre Arafo y Candelaria.

Las brigada Brif Puntagorda confesaba que había sido una "noche dura y complicada de nuevo" con trabajos centrados en contener el frente que desciende por la pista de 7 Fuentes, los cambios de viento han generado pavesas saltando las líneas de control establecidas, con un paveseo que ha escapado de las estrategias de los profesionales y ha permitido que siga avanzando el fuego sin control.

Buscan proteger el Valle de la Orotava de las llamas

Durante las últimas horas se han trabajado en hacer una línea de control en el sendero para proteger el Valle de la Orotava, municipio que tiene uno de los frentes más activos y donde se ha concentrado gran parte del esfuerzo durante la noche para intentar contener el fuego. En este municipio hay, por el momento, 800 vecinos desalojados.

Las brigadas llegadas de las diferentes islas de Canarias tratan de frenar el fuego con descargas y quemas de ensanche, consolidando algunas líneas pero confirmando con importancia como otras han desbordado la pista.

La UME ha realizado misiones de ataque directo con apoyo de autobombas en interfaz urbano-forestal durante la noche, centrada en la defensa de las edificaciones dispersas a lo largo de la zona de la Pista del Rayo y en zona de La Esperanza. El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, ha afirmado que ha habido cierto avance en la defensa de la zona de interfaz, en la que se encuentra el monte con las viviendas.

¡Buenos días, aviadores! 👋🏻



Lucha sin tregua contra el fuego 🔥



5 aviones del #43Grupo trabajaron ayer en #IFArafoCandelaria (Tenerife), #IFArbo (Pontevedra) e #IFRubiá (Orense), con un total de 32:20 horas de vuelo ✈️ y 88 descargas 💦



📽️ Tenerife@mitecogob @Defensagob pic.twitter.com/PMCh0A3vYT — Ejército del Aire y del Espacio (@EjercitoAire) August 18, 2023

Más de 40 kilómetros de fuego en España

A la espera de una nueva actualización de datos, el incendio forestale más letal ya tiene un perímetro de 41.9 kilómetros, y ha obligado a un total de 11 desalojos en los municipios de Arafo, La Orotava, El Sauzal y La Matanza.

Miles de personas desplazadas por los incendios forestales

El número de desalojados ya supera las 3,000 según censo, además de otros 3,800 que permanecen confinados por la calidad del aire y el peligro del humo para la salud.

La superficie del incendio abarca los municipios de Arafo, Candelaria, El Rosario, La Orotava, Santa Úrsula, La Victoria, El Sauzal y Tacoronte, con afectación a masa forestal (pinar), en su mayor parte en el monte de La Esperanza y la corona forestal.

Los últimos en ser desalojados han sido los vecinos de El Pinalete, Galván, Las Vigas y lo de Los Ramos, en Arafo; el barrio de Pino Alto, en el municipio de La Orotava; el barrio de Baboseras Altas, Camino el Pozo, Lomo la Piedra hasta Calderetas (desde la calle San Cristóbal hasta el monte) y La Vica, en El Sauzal; así como los barrios de La Vica y El Pirul en La Matanza.

El incendio más complejo de los últimos 40 años

"Este es el incendio más complejo que hemos tenido en las Islas Canarias en los últimos 40 años", señaló el líder de la región, Fernando Clavijo.

Por el momento, los incendios forestales más letales están a 19 kilómetros de Santa Cruz de Tenerife, la ciudad principal de Tenerife.