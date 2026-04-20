¿Qué carreteras de México están bloqueadas HOY? Sigue en VIVO el reporte de accidentes y tráfico este lunes 20 de abril
Sigue el reporte EN VIVO de los bloqueos, accidentes y percances en carreteras de México este lunes 20 de abril de 2026.
¿Inicio de semana caótico? Este lunes 20 de abril comienza la actividad desde muy temprano en todas las vías nacionales, por eso, te brindamos toda la información EN VIVO de todo lo que sucede en las carreteras de México para que no te atrases.
En Azteca Noticias te decimos bloqueos, accidentes, reducción de carriles y carga vehicular en vialidades de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras.
¿Qué carreteras de México están bloqueadas este lunes 20 de abril? Sigue el reporte EN VIVO
Circulación intermitente en la Autopista Barranca Larga - Ventanilla
Se reporta una afectación importante a la circulación en la Autopista Barranca Larga - Ventanilla, específicamente a la altura del kilómetro 80.
Debido a la atención de un accidente vial —un choque contra la barrera metálica de protección—, las autoridades han implementado un esquema de circulación intermitente en ambos sentidos.
¡Aguas! Reducción de carriles en la México-Puebla por accidente
Se registra una situación crítica en la Autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 96 con dirección al estado de Puebla.
Debido a la atención de un accidente de gravedad (persona atropellada), las autoridades han implementado la reducción de carriles para permitir las labores de los servicios de emergencia y los peritajes correspondientes.
Carga pesada en la Autopista México-Querétaro
¡Toma tus precauciones si vienes del norte! Se reporta carga vehicular intensa en la Autopista México-Querétaro, específicamente en las inmediaciones de la Plaza de Cobro Tepotzotlán.
El flujo de automóviles es lento con dirección a la Ciudad de México; sin embargo, las autoridades viales confirman que, hasta el momento, no se registra ningún incidente, choque o bloqueo en la zona.