¿Qué carreteras de México están bloqueadas HOY? Sigue en VIVO el reporte de accidentes y tráfico este lunes 20 de abril

¿Inicio de semana caótico? Este lunes 20 de abril comienza la actividad desde muy temprano en todas las vías nacionales, por eso, te brindamos toda la información EN VIVO de todo lo que sucede en las carreteras de México para que no te atrases.

En Azteca Noticias te decimos bloqueos, accidentes, reducción de carriles y carga vehicular en vialidades de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras.