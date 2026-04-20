Evita sorpresas en la gasolinera: El precio de la gasolina en México para este 20 de abril

¿Quieres saber dónde se vende más barata la gasolina hoy? En Azteca Noticias te compartimos en qué parte de México se registra el precio más bajo del combustible para este lunes 20 de abril de 2026.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Para este lunes 20 de abril de 2026, el costo promedio de los combustibles en el país es el siguiente:

Gasolina Regular: 23.68 pesos por litro

Gasolina Premium: 28.30 pesos por litro

Diésel: 28.45 pesos por litro

Precio del gas natural vehicular 20 de abril de 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 20 de abril de 2026

Te compartimos los precios del combustible en la Ciudad de México este lunes:

Gasolina Regular: 23.80 pesos por litro

Gasolina Premium: 28.41 pesos por litro

Diésel: 28.12 pesos por litro

Precio de gasolina en Edomex hoy 20 de abril de 2026

En el Estado de México, los costos son:

Gasolina Regular: 23.67 pesos por litro

Gasolina Premium: 27.85 pesos por litro

Diésel: 27.94 pesos por litro

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Precio de gasolina en Guadalajara hoy 20 de abril de 2026

En Guadalajara, los precios son:



Gasolina Regular: 23.99 pesos por litro

Gasolina Premium: 29.11 pesos por litro

Diésel: 28.69 pesos por litro

Precio de gasolina hoy 20 de abril de 2026 en Monterrey

En Monterrey, el combustible se vende en:



Gasolina Regular: 24.01 pesos por litro

Gasolina Premium: 29.39 pesos por litro

Diésel: 28.19 pesos por litro

Precio de gasolina en Tlaxcala hoy 20 de abril de 2026

En Tlaxcala, los precios son:

Gasolina Regular: 23.46 pesos por litro

Gasolina Premium: 27.09 pesos por litro

Diésel: 27.59 pesos por litro

Precio de gasolina en Coahuila hoy 20 de abril de 2026

En Coahuila, los costos son:

Gasolina Regular: 23.57 pesos por litro

Gasolina Premium: 28.05 pesos por litro

Diésel: 27.35 pesos por litro

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Te compartimos los costos del combustible en Estados Unidos para este 20 de abril de 2026:

Gasolina Regular: 4.04 dólares por galón (70.03 pesos)

Gasolina Premium: 4.91 dólares por galón (85.11 pesos)

Diésel: 5.53 dólares por galón (95.86 pesos)

Cabe recordar que un galón equivale a 3 litros con 785 mililitros.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

El costo del combustible para este lunes 20 de abril de 2026 corresponde a los reportes de los permisionarios conforme a lo establecido por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Entre las regiones con el precio más bajo destaca Tlaxcala, donde la gasolina Regular se vende en 23.46 pesos por litro. En contraste, Monterrey, Nuevo León, figura entre las zonas con precios más altos, alcanzando los 24.01 pesos por litro.

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¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y Premium radica en su nivel de octanaje, que mide la resistencia del combustible a detonar dentro del motor.

La Magna cuenta con 87 octanos, por lo que es adecuada para motores de baja compresión. En cambio, la Premium tiene 91 o más octanos, recomendada para vehículos con motores turbo, supercargados o de inyección directa.

Para elegir el combustible correcto, se recomienda revisar el manual del vehículo, así como la tapa del tanque o la puerta del conductor.