¿Planeas cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense inicia este lunes 20 de abril de 2026 con una baja en su valor, con lo que revirtió varios días de ganancias, pero ¿por qué?

Los analistas señalan que las tensiones entre Estados Unidos e Irán del fin de semana afectan la cotización del billete verde, así como la incautación de la marina estadounidense de un barco carguero iraní que trató de burlar el bloqueo al estrecho de Ormuz el domingo 19 de abril de 2026.

Precio del dólar hoy 20 de abril 2026 en México

El precio del dólar en Banco Azteca se coloca en 16.20 pesos a la compra y en $16.99 pesos mexicanos a la venta en ventanilla bancaria al inicio de este lunes.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 20 de abril 2026?

¡Atención! En Tijuana, el precio del dólar hoy se ubica en $17.36 pesos a la venta. Es importante considerar que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la región del país.

Precio del dólar canadiense hoy 20 de abril 2026 en México

El dólar canadiense en Banco Azteca se encuentra en $10.30 pesos a la compra y en $13.39 pesos mexicanos a la venta en ventanilla bancaria durante el arranque de la jornada.

Si necesitas cambiar dinero, recuerda que puedes acudir a cualquier sucursal de Banco Azteca, cuyo horario de atención es de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 20 de abril 2026?

El Bitcoin comenzó la jornada de hoy con un valor de 74 mil 847 dólares por unidad, registrando un alza del 1.39% respecto a su cierre anterior.

En pesos mexicanos, la criptomoneda abrió el día con un precio de 1 millón 298 mil 005 pesos por unidad.

Así amaneció el Bitcoin hoy. |Google.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 20 de abril 2026?

El precio del petróleo ha subido alrededor de un 5% debido a que el conflicto entre Estados Unidos e Irán pueda seguir y se rompa el alto el fuego entre ambos países, después de que la marina estadounidense atacara a un barco carguero iraní.

