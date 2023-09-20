¿Cómo detectar el cáncer de mama en hombres y cuáles son los síntomas?

Aunque el cáncer de mama es más frecuente en las mujeres, los hombres no están exentos de sufrir esta enfermedad, por lo que indispensable que conozcan cuáles son los factores de riesgos y cómo detectarlo a tiempo.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), uno de 100 casos se diagnostica en hombres.

En Bélgica, esta enfermedad afecta a 1 de cada 800 hombres, mientras que en las mujeres se detecta en 1 de cada 8, mucho más frecuente; no obstante, los cuidados para los hombres y la prevención en ellos no puede ser ignorada.

Los factores para que el cáncer de mama en hombres se presente son varios, uno de ellos es la edad, pues mientras más envejece un hombre la probabilidad de que el cáncer aparezca aumenta.

Cabe destacar que la mayoría de estos casos se presentan en hombres mayores de 50 años de edad, mientras que en las mujeres hay casos desde los 30 años.

Al igual que en las mujeres, los genes heredados también aumentan el riesgo de que un hombre padezca esta enfermedad; o sea que si la mamá o un familiar cercano lo tuvo, hay probabilidades de que lo desarrollen.

Sufrir enfermedades hepáticas puede disminuir los niveles de andrógenos y aumentar los niveles de estrógeno en los hombres, lo que incrementa el riesgo de cáncer de mama.

¿Cuáles son los síntomas de cáncer de mama en hombres?

Te dejamos algunos de los síntomas que pueden ser cáncer de mama, no obstante, también podrían coincidir con alguna otra enfermedad, por lo que si sufres algunas de estos indicios es mejor que consultes a un médico de inmediato:

Un bulto o inflamación en la mama.

Piel de la mama escamosa o enrojecida.

Irritación o hundimientos en la piel de la mama.

Secreción del pezón.

Hundimiento del pezón o dolor en esa zona.

|Getty Images

¿Cómo detectar el cáncer de mama en hombres?

Al igual que con las mujeres, para detectar a tiempo el cáncer de mama es indispensable que se realicen un autoexploración, la cual consiste en revisar las mamas constantemente, ver la forma, textura y tamaño de éstas.

En la autoexploración, debe observar las mamas frente a un espejo, poner atención en el tamaño, la forma de cada seno y del pezón.

Coloque una mano detrás de la nuca y con la otra toque el seno, posteriormente cambie la posición. Si detecta algo anormal, acuda con un médico.