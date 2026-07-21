¿Sin visa americana? Estos son los 4 documentos con los que mexicanos pueden entrar legalmente a Estados Unidos

¡Atención! No todos los mexicanos necesitan la clásica visa americana estampada en el pasaporte para cruzar a Estados Unidos, la realidad es que existen otras alternativas, y en este caso son cuatro documentos oficiales que, bajo ciertos requisitos, permiten ingresar por vía terrestre o marítima sin portar ese visado consular.

Aunque es verdad que la visa americana, y principalmente la tipo B1/B2 sigue siendo el documento más conocido para viajar a Estados Unidos, el gobierno cuenta con otras alternativas dirigidas a distintos perfiles de viajeros. Algunas facilitan el cruce frecuente por la frontera, otras agilizan los controles migratorios y una está reservada exclusivamente para una comunidad indígena binacional.

Eso sí, cada documento tiene condiciones específicas de uso y no todos sustituyen completamente a la visa tradicional.

La Tarjeta de Cruce Fronterizo, la opción más utilizada por mexicanos

La Tarjeta de Cruce Fronterizo (Border Crossing Card o BCC), también conocida como "visa láser", es el documento más común entre los mexicanos que cruzan regularmente hacia Estados Unidos por tierra.

Emitida por el Departamento de Estado como el Formulario DSP-150, esta credencial combina funciones de identificación y visa para ciertos casos.

Cuando se utiliza únicamente la tarjeta, permite ingresar por tierra o vía marítima desde México y desplazarse dentro de una zona limitada del territorio estadounidense: hasta 25 millas en California y Texas, 75 millas en Arizona y 55 millas en Nuevo México.

Sin embargo, si el viajero presenta además un pasaporte mexicano vigente, la BCC funciona como una visa B1/B2 completa, permitiendo ingresar también por vía aérea y permanecer en Estados Unidos por periodos de hasta seis meses, siempre sujeto a la autorización del oficial migratorio.

La tarjeta tiene una vigencia de 10 años, mientras que para menores de 15 años su duración concluye al cumplir esa edad.

SENTRI acelera el cruce, pero no reemplaza la visa, ¿en qué consiste?

Otro de los documentos disponibles es la membresía SENTRI (Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection), un programa administrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Su principal beneficio es reducir significativamente los tiempos de espera en los cruces terrestres mediante carriles exclusivos para viajeros previamente aprobados.

Para obtenerla es necesario superar una revisión exhaustiva de antecedentes, acudir a una entrevista presencial y cumplir con los requisitos establecidos por la CBP. Personas con antecedentes penales, procesos pendientes o infracciones aduaneras pueden quedar fuera del programa.

Es importante aclarar que SENTRI no sustituye la visa. Los ciudadanos mexicanos deben mantener vigente su visa correspondiente para utilizar este beneficio.

Global Entry facilita el ingreso en aeropuertos y cruces

En tercer lugar y no menos importante está el programa Global Entry que se encuentra disponible para ciudadanos mexicanos y busca agilizar el ingreso a Estados Unidos mediante controles automatizados en aeropuertos internacionales, además de ser válido en determinados cruces terrestres y marítimos.

La membresía tiene una vigencia de cinco años y un costo de 120 dólares, monto que no es reembolsable.

Para conservar sus beneficios, los mexicanos deben mantener actualizados tanto su pasaporte como su visa en los sistemas de la CBP. De lo contrario, el acceso preferencial puede quedar suspendido.

La tarjeta I-872, exclusiva para integrantes de la comunidad Kickapoo

El cuarto documento y quizá uno de los que menos se conoce es el Formulario I-872 o American Indian Card, una credencial que cabe aclarar, no está disponible para el público en general.

Este documento únicamente puede ser obtenido por integrantes de las comunidades Texas Band of Kickapoo Indians y Kickapoo Tribe of Oklahoma, cuyos miembros mantienen presencia tanto en Estados Unidos como en la comunidad de El Nacimiento, en Múzquiz, Coahuila.

Lo que hace a este papel especial es que les permite ingresar por tierra o vía marítima sin tener que estampar una visa en el pasaporte, aunque eso sí, la autorización va por más de 30 días.