El nuevo top 5 de los pasaportes más poderosos del mundo en 2026

Pocas cosas son tan cotizadas para un país como la movilidad global que su pasaporte le otorga a sus ciudadanos, la cual se vuelve cada vez más alcanzable para ciertos países. La cantidad de naciones a las cuales pueden ingresar sin necesidad de visa, está directamente influida por la libertad, los derechos y la economía actual en dicho país.

El Índice de Pasaportes de Henley & Partners mide la cantidad de destinos a los que los ciudadanos de cada país pueden acceder sin tener que tramitar una visa previa o a la llegada.

Este año 2026, las naciones asiáticas y europeas siguen a la cabeza de las posiciones de honor, permitiendo a sus ciudadanos mayor movilidad a comparación del resto del mundo.

¿Cuáles son los pasaportes con más accesos sin visa en 2026?

El grupo de cabeza está integrado por potencias económicas que han firmado sólidos acuerdos bilaterales de exención de visado a lo largo de los años. El Top 5 de los pasaportes más poderosos del mundo queda configurado de la siguiente manera:

Singapur: Permite el acceso sin visa (o con visa a la llegada) a 195 destinos. Japón, Francia, Alemania, Italia y España: Comparten la segunda posición con acceso a 192 destinos. Austria, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Corea del Sur y Suecia: Se ubican en el tercer peldaño con acceso a 191 destinos. Bélgica, Dinamarca, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza y Reino Unido: Ocupan el cuarto lugar con acceso a 190 destinos. Grecia, Malta y Portugal: Cierran el top 5 global permitiendo la entrada directa a 189 destinos.

¿Por qué el pasaporte de Singapur encabeza el ranking por segundo año?

La nación asiática de Singapur ha logrado afianzar el documento de viaje más codiciado del planeta gracias a una estrategia diplomática activa y constante. La combinación de una política exterior neutral, un alto desarrollo económico y estrictos controles de seguridad interna ha llevado a que decenas de países eliminen los requisitos de visado para sus ciudadanos.

Mantener el primer lugar consecutivo se debe a la firma de nuevos acuerdos de exención de visado en regiones de África y América Latina, superando holgadamente a competidores tradicionales europeos y consolidando a Singapur como el motor de movilidad internacional por excelencia.

¿Qué lugar ocupa México entre los pasaportes más poderosos del mundo?

El pasaporte de México se mantiene como uno de los documentos de viaje más fuertes y respetados de América Latina. En la edición 2026 del índice de Henley & Partners, el país se posiciona en el lugar 23 a nivel global, compartiendo casilla con naciones como Israel.

Los ciudadanos con pasaporte mexicano pueden viajar sin necesidad de tramitar visa previa a un total de 160 destinos, lo que incluye acceso libre a toda la Zona Schengen en Europa, gran parte de América Latina, así como diversos países en Asia y Oceanía.

¿Cómo se mide el Índice de Pasaportes de Henley & Partners?

El Índice de Pasaportes de Henley es considerado el estándar de referencia mundial para medir la libertad de viaje. Su metodología se basa en datos oficiales y exclusivos proporcionados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la base de datos de información sobre viajes más grande del mundo.

Estos son los criterios del sistema de puntuación:

Punto positivo (1): Se otorga un punto por cada destino donde el titular del pasaporte puede ingresar sin visa previa, con una visa a la llegada ( visa-on-arrival ) o mediante un permiso electrónico de viaje (eTA).

Se otorga un punto por cada destino donde el titular del pasaporte puede ingresar sin visa previa, con una visa a la llegada ( ) o mediante un permiso electrónico de viaje (eTA). Punto nulo (0): Se asigna un cero cuando el ciudadano requiere solicitar una visa tradicional aprobada antes de la salida, una e-Visa previa o la aprobación gubernamental antes de abordar el vuelo.

El ranking monitorea 199 pasaportes diferentes frente a 227 destinos turísticos y de negocios en todo el mundo, actualizándose en tiempo real conforme entran en vigor nuevos acuerdos internacionales.