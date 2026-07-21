Tragedia en Afganistán: Atroces inundaciones dejan 23 muertos y más de 100 desaparecidos

Las fuertes lluvias se hicieron presentes en Afganistán, donde varias inundaciones dejaron pérdidas humanas y centenares de desaparecidos.

Durante el fin de semana, la lluvia le pegó con todo al país asiático, provocando que las presas y el sistema de drenaje no soportaran tal cantidad de líquido y terminaran por colapsar.

Más de 20 muertos y 100 desaparecidos por inundaciones de Afganistán

De acuerdo al último reporte oficial de las autoridades de Afganistán, al menos 23 personas han perdido la vida en las inundaciones, entre las que se encuentra un alcalde.

Además, hay 80 personas heridas y 100 desaparecidas, pero se espera que estas cifras puedan aumentar, pues aún no hay un censo oficial para determinar la identidad de los ciudadanos que estaban en las zonas más afectadas por las lluvias.

🚨 Al menos 20 muertos y 80 heridos por inundaciones en Afganistán



🔴 Las devastadoras inundaciones en la provincia de Nuristán dejaron múltiples desaparecidos. Las crecidas arrasaron con viviendas en comunidades rurales de difícil acceso. Equipos de rescate continúan las… pic.twitter.com/L4koZUR1rl — teleSUR TV (@teleSURtv) July 21, 2026

Según la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán (ANDMA), muchos de los afectados no pudieron ponerse a salvo porque la lluvia fue repentina, afectando principalmente a Paroon, la capital de la provincia oriental afgana de Nuristán, y las zonas circundantes.

En cuestiones materiales, la misma ANDMA reportó que quedaron destruidas 7 casas, 11 hoteles, 70 tiendas y 40 automóviles.

Autoridades de Afganistán lamentan las muertes

Yousaf Hammad, portavoz de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán, habló ante los medios de comunicación para lanzar un mensaje tras las pérdidas humanas por las inundaciones.

"Desafortunadamente, las severas inundaciones de hoy en la ciudad de Parun y otras zonas de la provincia de Nuristán han causado grandes pérdidas de vidas y propiedades entre nuestros ciudadanos", dijo.

Además, enfatizó que también se han registrado daños en tierras utilizadas para actividades agrícolas y en infraestructura pública.

Más de 300 personas murieron en 2024 en Afganistán por inundaciones

No es la primera vez que la fuerza de la naturaleza le arrebata la tranquilidad a Afganistán, pues en 2024, más de 300 personas perdieron la vida a consecuencia de las inundaciones que se dieron en primavera.

Mientras que a principios de 2026, se reportaron 110 muertos también por inundaciones y deslaves que ocurrieron en distintas regiones del país asiático.

