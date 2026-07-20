Alerta sanitaria en EE. UU.: Falso positivo no frena el retiro de lechuga iceberg

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) aclaró que la muestra de laboratorio de lechuga rallada procedente de México que inicialmente dio positivo a la bacteria Cyclospora resultó ser un falso positivo. A través de un comunicado oficial emitido en su cuenta de la plataforma X, la agencia sanitaria estadounidense detalló que el domingo se notificó formalmente a la empresa proveedora Taylor Farms sobre el resultado de la prueba correctiva, enmendando la alerta fronteriza emitida durante el fin de semana.

A pesar de este error en el diagnóstico de laboratorio particular en la frontera sur, la FDA enfatizó que este resultado no modifica el curso ni la validez de la investigación en desarrollo sobre el brote multiestatal de diarrea infecciosa en la Unión Americana. Las autoridades sanitarias remarcaron que los datos epidemiológicos recabados hasta la fecha son abrumadores, por lo que el retiro voluntario de productos del mercado iniciado por la compañía agroindustrial se mantiene vigente sin ningún tipo de modificación.

An Update for You pic.twitter.com/n1g2Ck84i8 — Taylor Farms (@YourTaylorFarms) July 20, 2026

La investigación epidemiológica se concentra en el centro de México

El organismo federal estadounidense señaló que sus análisis de rastreo y los datos estadísticos del brote continúan convergiendo de forma directa en los lotes de lechuga iceberg rallada originarios de las plantas de Taylor Farms ubicadas en la región central de México. Por tal motivo, la FDA continuará coordinando esfuerzos con sus socios gubernamentales a nivel federal y estatal para asegurar que todo el producto implicado sea retirado por completo de los canales de distribución comercial.

To clarify, this false-positive lab sample DOES NOT change the basis for FDA’s ongoing outbreak investigation or the overwhelming epidemiological data supporting the current voluntary recall by Taylor Farms.



Over the weekend, FDA alerted Taylor Farms that a new sample of… https://t.co/hedRwhPLd8 — U.S. FDA (@US_FDA) July 20, 2026

La agencia concluyó su pronunciamiento reiterando que la protección de la salud del público estadounidense es su máxima prioridad institucional. Ante este panorama, exhortaron a los consumidores a no relajar las medidas de prevención y a continuar evitando estrictamente el consumo de todos los productos incluidos en la lista oficial del retiro voluntario emitido por la empresa productora.