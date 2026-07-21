NASA advierte que las tormentas solares no tienen límites y podrían traer más efectos de los esperados en la tecnología

La NASA reveló que los efectos de las tormentas solares en la atmósfera de la Tierra no tienen un límite máximo, afirmación que rompe con décadas de consenso científico, las cuales creían que la afectación se estabilizaba. De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica Nature, la intensidad de las corrientes eléctricas espaciales golpean nuestro planeta y aumentan de forma lineal con el viento solar, generando daños potenciales a la infraestructura tecnológica global, mucho más graves de lo que se había calculado.

Este ecosistema espacial impacta directamente a:



Los sistemas de telecomunicaciones globales

Satélites en órbita

Señales de navegación (como el GPS)

Redes de distribución de energía eléctrica

Operadores de aviación

Las tormentas solares no tienen límite de afectación entre los dispositivos tecnológicos pero no afectan la salud y bienestar de la humanidad.|NASA

Sin embargo, los expertos recalcaron que no es un caso catastrófico, piden mantener la calma y estar informado a través de canales oficiales, pues este fenómeno solo incrementa los riesgos de apagones o caídas de red, pero no atenta contra la salud física de las personas.

¿Qué descubrió la NASA sobre las tormentas solares?

Según su comunicado, las corrientes eléctricas en la atmósfera superior de la Tierra no tienen un tope de saturación ante el viento solar, ya que, el análisis hecho con más de un millón de mediciones espaciales de los satélites MMS y THEMIS de la NASA, corrigió los errores de medición previos de las naves situadas a millones de kilómetros de distancia y descubrió que el viento solar no se debilita como se creía.

El fenómeno fue registrado en la atmósfera superior y la magnetosfera terrestre por una investigación coordinada desde el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Maryland, Estados Unidos (EU) y se creía que las tormentas llegaban a un punto de saturación debido a que los datos se recopilaban muy lejos de la Tierra (a un millón de kilómetros), donde el viento solar ya llegaba debilitado.

Pero, al medir más cerca de la Tierra, el físico Nithin Sivadas demostró que a vientos solares más fuertes corresponden corrientes atmosféricas igualmente intensas, sin un límite superior detectado.

¿Qué son las tormentas solares?

Según la NASA, tormentas solares nacen cuando los campos magnéticos del Sol se enredan por su rotación irregular, se estiran al límite, se rompen y liberan cantidades masivas de energía. Este fenómeno genera riesgos tecnológicos principales, como:



Apagones e interrupciones en el suministro de energía eléctrica

Bloqueos en las señales de radio y fallas en la navegación satelital

Daños permanentes a satélites operativos en el espacio

Gracias al campo magnético y la atmósfera terrestre, tenemos "barreras protectoras" que impiden que la radiación dañe de forma directa la salud de los seres humanos en la superficie. Sin embargo, las tormentas geomagnéticas intensas pueden dar lugar a la aparición de auroras boreales en regiones más bajas de lo habitual.