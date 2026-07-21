Encuentran abandonado a un mono tití en un autobús de Londres

El viaje habitual del autobús de la ruta 302, que cubre el trayecto desde Mill Hill Broadway hasta Kensal Rise en el noroeste de Londres, dio un giro inesperado durante la mañana del viernes. El conductor del vehículo acudió a ayudar a una pasajera que intentaba bajar con una carriola pero la estaba bloqueando una gran bolsa de lavandería a cuadros.

Al mover el bulto, un sonido agudo y movimientos frenéticos llamaron su atención: en el interior se encontraba una pequeña jaula de pájaros con una hembra de mono tití común completamente aterrorizada.

El animal, bautizado temporalmente con el nombre de Oyster en honor a la tarjeta de transporte de la capital británica, fue trasladado al depósito de autobuses de Willesden, donde los trabajadores contactaron de inmediato a la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (RSPCA).

Un mono escondido en una bolsa de lavandería aparece en un autobús de Londres tras la nueva ley que prohíbe primates como mascotas https://t.co/RfFTKJOfQS — CNN Chile (@CNNChile) July 21, 2026

Estaba deshidratada cuando la encontraron

La inspectora jefa de la RSPCA para la zona de Londres, Clare Dew, encabeza las investigaciones del caso para dar con el responsable. De acuerdo con el reporte oficial, la jaula metálica estaba totalmente escondida dentro del bolso con asas, y aunque al animal le dejaron algunos trozos de manzana, presentaba síntomas severos de estrés y deshidratación al momento del hallazgo.

Las autoridades de la organización de bienestar animal se encuentran revisando el material de las cámaras de seguridad del autobús, así como los registros digitales de cobro del pasaje para identificar al pasajero que dejó el bulto. "Fue un acto claramente intencional", confirmó Clare Dew.

Afortunadamente, tras ser revisada por un veterinario especialista que determinó que se encuentra con buena salud, la monita fue trasladada a un santuario de primates. Allí, los cuidadores planean integrarla en los próximos días con un macho solitario de su misma especie que requería compañía.

Prohibieron a los monos como mascotas

El caso de Oyster no es consecuencia de una nueva legislación que entró en vigor el pasado mes de abril en Inglaterra. Las normativas vigentes exigen que cualquier persona que posea un primate cuente con licencias de estándares equivalentes a los de un zoológico profesional, lo que significa que está prohibido tener estos animales como mascotas domésticas.

Se calcula que alrededor de 5,000 primates viven actualmente en hogares del Reino Unido. Sin embargo, Clare Dew y Evie Button, especialista en animales exóticos de la RSPCA, advierten que el bajo número de solicitudes de licencias oficiales incrementa el riesgo de que los dueños opten por mantener a los animales en la ilegalidad o deshacerse de ellos en la vía pública. La organización instó a cualquier propietario en dificultades a contactar a veterinarios o centros de rescate para evitar situaciones de riesgo y garantizar el bienestar de la fauna silvestre.