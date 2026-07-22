VIDEO | Brutal explosión sacude un camión de basura; trabajador resulta gravemente herido tras compactar tanques de oxígeno

Una violenta explosión en el interior de un camión de basura en Milwaukee, Estados Unidos, provocó graves heridas y la hospitalización de un trabajador de saneamiento; el grave accidente se desató después de que estallaran dos tanques de oxígeno desechados de forma incorrecta.

La cámara de seguridad del recolector de basura captó en video el momento exacto del estallido durante el proceso de compactación, mientras se encontraba cerca de la calle 9 y Albert Place .

¿Cómo ocurrió la explosión en el camión de basura de Milwaukee?

De acuerdo con las autoridades de Milwaukee, el accidente ocurrió cuando el sistema compactador del camión de basura comenzó a comprimir los residuos recolectados; la presión generada en el mecanismo provocó la explosión de dos tanques de oxígeno que habían sido desechados junto con la basura doméstica, pese a que este tipo de recipientes no debe depositarse en los contenedores convencionales.

Tras la detonación, los trabajadores que viajaban en la parte trasera del camión de basura fueron alcanzados por fragmentos del material expulsado; uno de ellos sufrió lesiones de consideración y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, mientras el resto de la cuadrilla fue atendido en el lugar por los servicios de emergencia.

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ALERT: Garbage truck worker sent to the hospital after oxygen tanks explode in a trash bin in Wisconsin.



A Milwaukee Department of Public Works (DPW) worker was sent to the hospital with an eye injury and a concussion when improperly disposed of oxygen tanks exploded.



Officials… pic.twitter.com/rTzk8NSwLP — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) July 21, 2026

Trabajador sufrió lesiones por fragmentos tras la explosión

El Departamento de Obras Públicas de Milwaukee informó que el empleado lesionado presentó una herida en un ojo y una conmoción cerebral; según responsables del área de saneamiento, un fragmento impactó su rostro durante la explosión, aunque el uso de gafas de seguridad ayudó a reducir la gravedad de las lesiones y permitió que los médicos retiraran el objeto sin mayores complicaciones.

Las autoridades también confirmaron que, además de los dos tanques de oxígeno que explotaron, fueron localizados otros recipientes presurizados dentro del camión de basura, lo que incrementó el riesgo para el personal.

Autoridades recuerdan cómo desechar tanques de oxígeno

Después del incidente, funcionarios de Milwaukee reiteraron que los tanques de oxígeno, los recipientes de propano y otros envases presurizados nunca deben depositarse en la basura común, ya que pueden provocar una explosión cuando son sometidos al proceso de compactación.

El Departamento de Obras Públicas explicó que estos equipos deben entregarse a los fabricantes, empresas proveedoras o centros autorizados para su manejo.