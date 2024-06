¿Ya sabía del romance entre Nodal y Ángela Aguilar? Cazzu comparte canción antes del anuncio

Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su romance este lunes 10 de junio de 2024, a casi tres semanas de que se anunció la separación entre el cantante y Cazzu.

En una entrevista para un medio internacional de espectáculos, los cantantes del género regional mexicano explicaron cómo surgió su amor y aclararon algunos rumores que circulan en redes sociales.

¿Qué edad tenía Ángela Aguilar al conocer a Nodal?

De acuerdo con la entrevista, el primer contacto entre los cantantes surgió en el 2020, cuando Nodal le envió un mensaje por Instagram para colaborar en la canción “Dime cómo quieres”. Él tenía 21 años, mientras que la hija de Pepe Aguilar tenía 17 años.

Ángela Aguilar reveló que hubo química entre ambos hace mucho tiempo, pero se tuvieron que separar unos años y ahora se han vuelto a encontrar para “la continuación de una historia”, ya que descubrieron que el amor seguía ahí. Nodal negó que hayan iniciado una relación mientras se encontraba con Cazzu.

¿Qué canción compartió Cazzu antes del anuncio?

Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, compartió una canción en sus historias de Instagram, poco antes de que se revelara la relación entre Nodal y Aguilar.

La rapera argentina compartió el tema “Maldición Cap. 10 Cordura”, de la cantante española Rosalía y que forma parte del álbum “El mal querer” de 2018.

“Ay, el querer / Que en un momento quisiera / Estar loca y no querer / Porque el querer causa pena / Pena que no tiene fin / Si el loco vive sin ella / No le temas al camino / Es como una maldición”, es un fragmento de la dolorosa canción.