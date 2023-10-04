Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez recibirán escolta de Sedena como candidatas presidenciales

Las aspirantes presidenciales rumbo a las elecciones 2024, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, aceptaron la seguridad que les ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El pasado 3 de octubre, la militante de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mencionó que hace unos días se reunió con Luis Cresencio Sandoval, secretario General de la Sedena, quien le sugerió que tuviera un apoyo para su seguridad.

"Le planteé que fuera algo sencillo que no me impidiera estar cerca de la gente", señaló.

Hace unos días me reuní con el general secretario de la @SEDENAmx Luis Cresencio Sandoval a quien agradezco me haya sugerido un apoyo para mi seguridad. Le planteé que fuera algo sencillo que no me impidiera estar cerca de la gente. Muchas gracias a él y al presidente… pic.twitter.com/7lgHmrtlbf — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 3, 2023

Xóchitl Gálvez se reunió con Luis Cresencio Sandoval

El pasado martes 3 de octubre, Xóchitl Gálvez, futura candidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM), se reunió con el jefe de las Fuerzas Armadas, esto para determinar cómo será la seguridad.

“La propuesta es un trabajo de inteligencia que ellos hacen para saber cuáles son las circunstancias que hay en la zona, una pequeña célula de apoyo, con un teniente coronel y un equipo que esté alrededor, simplemente para garantizar que todo esté tranquilo. Es algo básico, no estamos hablando de un aparato militar ni mucho menos”, dijo a medios.

Me reuní con el general Secretario de @SEDENAmx, @Luis_C_Sandoval, para hablar sobre la protección que me ofreció el gobierno. Aquí te lo cuento. https://t.co/rqlfwEYUJn — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) October 4, 2023

Xóchitl Gálvez afirmó que la época donde se movió por medio de su bicicleta se había terminado, pues ahora se enfocaría en viajar a distintos puntos de la República Mexicana.

"Nosotros queremos que todo transcurra en paz, como debe de ser; sin embargo, vale más prevenir, hay que actuar de manera precavida, por la temporada”, dijo el presidente López Obrador el pasado 25 de septiembre.

Días después, afirmó que ya tenía conocimiento de que la morenista y exjefa del Gobierno de la capital había aceptado la seguridad por parte de la Sedena y solo quedaba esperar a qué decía la senadora panista, Xóchitl Gálvez.

Tan solo el pasado domingo, la panista afirmó que comenzaría su gira por el estado originario del presidente, Tabasco.