¡Funcionarios en riesgo! Gerardo López García, aspirante a la presidencia municipal de San Pablo Coatlán sufrió un ataque armado la noche del pasado 31 de octubre 2025, donde fue asesinado su primo Misael Medina, quien trabaja con él como chófer.

Gerardo aseguró haber presentado denuncias ante la Fiscalía del Estado y la Fiscalía Electora; sin embargo, solo le otorgaron “medidas de papel”.

“Es un milagro de Dios que tiene un propósito para nuestras vida (...)Para estar aquí todavía”, dijo Gerardo López.

”El lugar estaba preparado para mí”: Sicarios emboscan vehículo del candidato de San Pablo Coatlán

La noche del pasado viernes 31 de octubre 2025, Gerardo López y Misael Medidan, su primo, asistieron a una reunión. Al término del evento, el funcionario intercambió vehículo con su familiar para que lo llevara a la agencia, lugar en el que lo guardaba por seguridad.

El funcionario asegura que los sicarios ya lo estaban esperando, pues la camioneta termino con balazos por todos lados, asegura que no querían dejar ni a una persona viva.

“Nos estaban esperando los sicarios arrefagaron mi camioneta por todos lados (...) No querían dejar ni una persona viva (...) El lugar estaba preparado para mí”, contó el candidato de San Pablo Coatlán, en una entrevista para Fuerza Informativa Azteca.

Gerardo López, aseguró que ellos son personas pacíficas que siempre han buscado el bienestar de las comunidades. Contó que su primo era ganadero y tenía animales, recalcando que ellos siempre se han conducido por el buen camino.

“El pueblo se quiere levantar, pero así quieren amedrentar (..) Quieren echarle miedo a las comunidades a través de actos de violencia”, declaró.

¿Y las autoridades? Gobierno de Oaxaca promete acciones; candidato exige elecciones pacíficas y seguras

Tras el intento de asesinaro al candidato de San Pablo Coatlán, el Secretario de Gobierno aseguró que tomará cartas en el asunto, por lo que se espera una pronta reunión.

Gerardo López García, pide a las autoridades que volteén a ver a la comunidad, así como alas arbitrariedades que han ocurrido desde el 2011, exige que se le brinde al pueblo unas elecciones seguras y democráticas.

“Mi vida está en riesgo, pero no con esto nos van a quitar la ilusión del cambio que queremos para nuestros pueblos, esa necesidad de transformar a las comunidades”, compartió el candidato.