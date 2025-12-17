Violencia contra las mujeres que se normaliza: Colima en alerta por aumento de feminicidios

Una verdad que incomoda, pero que las cifras lo evidencian. Todo parece indicar que en Colima se normaliza la violencia contra las mujeres , misma que todas las semanas le arrebata la vida a una madre, joven, amiga o hermana.

El registro de feminicidios vuelve a encender las alarmas, porque a esto se suman las historias de agresiones y desapariciones, que hasta el día de hoy, las autoridades no ofrecen respuesta y mucho menos acompañamiento.

Feminicidios en Colima: cifras que preocupan en 2025

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad concentra la tasa más alta de homicidios dolosos de mujeres a nivel nacional.

Se tiene el registro de 19.6 casos por cada 100 mil habitantes entre enero y octubre de 2025. Muy por encima de otros estados como Guanajuato o Baja California.

“Estamos en los primeros lugares de violencia contra nosotras las mujeres: abuso sexual, violaciones, violencia familiar y también asesinatos” narró Sara Cernas, integrante de Calles Sin Acoso Colima.

Colima es el estado con más violencia contra mujeres: casos recientes

Estos números coinciden con la realidad a la que se enfrentan todos los días miles de mujeres. Guadalupe Barragán de 27 años desapareció en Manzanillo. Desde entonces, su madre la busca desesperadamente.

Edna fue atacada por un taxista, y aun cuando publicó en sus redes sociales la evidencia, las autoridades poco hicieron para detener al agresor.

Porque estas historias no solo reflejan la cara más dura de la violencia, sino también la impunidad de las mismas autoridades a la hora de hacer justicia.

El 16 de mayo, Candy acusó públicamente haber sido agredida por el fiscal estatal, Bryan Alejandro García Ramírez. Su testimonio señala que también desde la fiscalía se reproduce violencia de género mediante la indiferencia.

Fiscalías sin respuesta y gobiernos omisos: ¿qué pasa en Colima?

Colectivas feministas y familiares sostienen que existe falta de sensibilidad y de acciones firmes.

Para algunas mujeres, decepciona especialmente que el gobierno estatal esté encabezado por una mujer y, aun así, no se haga nada para protegerlas.

En Colima, la violencia se vuelve una amenaza constante para mujeres de todas las edades: niñas, adolescentes, estudiantes universitarias, trabajadoras y madres que salen cada día sin garantías de seguridad.

