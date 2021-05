Canelo Álvarez celebra 115 años de Chivas con playera conmemorativa

Las Chivas ya alistan los festejos por sus 115 años de existencia, y a la celebración se unió el pugilista Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

El objetivo del Club Deportivo Guadalajara es enaltecer el talento jalisciense para este aniversario, por lo que enviaron un jersey conmemorativo de los 115 años del Rebaño al multicampeón mexicano, ya que lo consideran como un atleta que, como el Guadalajara, ha trabajado por llenar de orgullo al deporte mexicano.

"¡SÁBADO DE FIESTA! Canelo y todos los Chivahermanos estamos listos para festejar nuestro 115 aniversario con su pelea”, fue el mensaje que compartió el Rebaño Sagrado junto a las fotografías del boxeador presumiendo su playera rojiblanca.

Este fin de semana será determinante para los tapatíos, pues el 8 de mayo, el día del aniversario chiva, Álvarez se enfrentará a Billy Joe Saunders, mientras que al día siguiente, el domingo 9, las Chivas se enfrentarán a Pachuca en duelo de repechaje de la Liga MX con la esperanza de acceder a la fiesta grande del futbol mexicano.

La pelea está cerca

Este martes, Saúl Álvarez y su ‘Canelo Team’ estuvieron presentes en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, donde este sábado se enfrentará a Saunders. Al notar que su rival en turno no aparecía, ‘Canelo’ empezó a calentar la pelea.

“A mí no me importa cuál sea el tamaño del ring. Yo voy a subirme a hacer mi trabajo, como siempre. No nada más esa excusa han tenido, han dado muchas excusas. Entonces ya sabemos y lo importante es que yo estoy enfocado en ganar, sea como sea”, afirmó el tapatío.

Las declaraciones del ‘Canelo’ surgieron ante el reclamo de Tom Saunders, padre y mánager de Billy Joe Saunders, quien pidió que la pelea se realice en un ring de 22 pies por lado, casi siete metros, mientras que del lado del mexicano han insistido en que las medidas sean de entre 18 y 20 pies, es decir, seis metros.

Esta no es la primera polémica que surge del lado del pugilista británico, pues previamente afirmó que su representante, Eddie Hearn, manifestó que el resultado de la pelea podría ya estar establecido: victoria a favor del ‘Canelo’, pues se sabe su intención unificar títulos en un futuro cercano, por lo que algunos ya dan por hecho la derrota de Saunders para el próximo sábado.

