“Lo revivieron en la banqueta": Hombre cae de 3 metros en Oblatos, Guadalajara

La madrugada de este miércoles fue una carrera contra la muerte para los servicios de emergencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara ( ZMG de Noche ). Entre maniobras de resucitación en plena vía pública, fuego en barrios tradicionales y accidentes viales, la guardia nocturna no dio tregua.

Aquí el recuento de los hechos que marcaron la jornada.

Oblatos: Maniobras de RCP en la banqueta

El momento más crítico ocurrió en la colonia Oblatos. Un reporte al 911 alertó sobre un hombre de 60 años que sufrió una brutal caída de tres metros de altura en el cruce de Emiliano Zapata e Industria.

La situación era de vida o muerte. Al llegar, elementos de la Cruz Verde y SAMU Jalisco encontraron al hombre en paro. Ahí mismo, en la vía pública, iniciaron maniobras de RCP (Reanimación Cardiopulmonar). Tras minutos de tensión, lograron que su corazón volviera a latir y lo trasladaron de urgencia para estabilizarlo.

Santa Teresita: Basura y fuego en casa abandonada

El olor a humo despertó a los vecinos del cruce de Agustín Iturbide y Eulogio Parra. Una vivienda comenzó a arder, amenazando con propagarse a las casas contiguas.

Según testigos, el incendio fue provocado involuntariamente por una persona en situación de calle que acumula cartón y basura en el inmueble. Gracias a la rápida reacción de los vecinos y Bomberos, el fuego fue sofocado antes de causar una tragedia mayor; solo hubo daños materiales.

🔴#IMPORTANTE | Una casa en Santa Teresita se incendió, bomberos arribaron al lugar para sofocar las llamas.



Con información: Anthony Ríos, (@RepoRivers). pic.twitter.com/hU4IQ0EbT7 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) January 14, 2026

El último viaje del Macrobús terminó mal

Cerca de la 1:00 de la mañana, en San Juan de Dios, el susto fue para los usuarios del transporte público. La unidad de Mi Macrobús que realizaba el último recorrido hacia la Barranca de Huentitán chocó en Calzada Independencia y López Cotilla.

El chofer narró que una camioneta de carga le cerró el paso intempestivamente. A pesar del impacto, la Cruz Roja confirmó saldo blanco: ni el conductor ni los pasajeros resultaron lesionados.

🔴#IMPORTANTE | Una vuelta prohibida provocó un accidente vial en la colonia San Juan de Dios. No hubo lesionados de gravedad.



Con información: Anthony Ríos, (@RepoRivers). pic.twitter.com/odLckoPbCD — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) January 14, 2026

Lagos de Moreno: Violencia en Los Altos

Finalmente, la violencia se hizo presente en la región de Los Altos. En la colonia Huitlacocha (Lagos de Moreno), fue localizado el cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años.

Paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a un impacto de bala en el cráneo. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables de este crimen.