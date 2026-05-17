¡Aparatoso choque! Accidente colapsa la autopista México-Cuernavaca

La tarde de este domingo se convirtió en un auténtico dolor de cabeza para cientos de automovilistas que intentaban regresar a la capital del país por la autopista México-Cuernavaca. Entre lluvia, tráfico detenido y un accidente vehicular, la circulación avanzó a vuelta de rueda durante varias horas.

De acuerdo con reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe), la carga vehicular se concentró principalmente en dirección a la CDMX, donde largas filas de autos comenzaron a formarse desde la zona de Coajomulco.

Choque en el kilómetro 42 agravó el tráfico

El principal problema se registró a la altura del kilómetro 42, donde un vehículo azul y una camioneta blanca estuvieron involucrados en un accidente vial que complicó seriamente la circulación.

Aunque Capufe informó más tarde que el percance ya había sido atendido y que la circulación fue restablecida, el congestionamiento continuó durante buena parte de la tarde debido al acumulamiento de vehículos.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos donde se observaban filas kilométricas de automóviles prácticamente detenidos, mientras conductores reportaban tiempos de espera mucho mayores a los habituales.

La situación generó molestia entre viajeros que buscaban regresar a la Ciudad de México tras pasar el fin de semana fuera de la capital.

Varios accidentes en la autopista Cuernavaca/CDMX anlamlatura de la nueva gasolinera

OMG pic.twitter.com/hsCkjOZUr5 — luisa fernanda (@lfmarmori) May 17, 2026

La lluvia complicó todavía más el panorama

Como si el accidente no fuera suficiente, las condiciones climáticas también jugaron en contra de los automovilistas. Capufe alertó sobre presencia de lluvia entre los kilómetros 24 y 27 de la autopista, un tramo donde el pavimento mojado obligó a reducir aún más la velocidad.

La combinación de asfalto resbaloso, visibilidad limitada y alta afluencia vehicular provocó un avance lento en distintos puntos de la vialidad.

Autoridades reiteraron el llamado a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener distancia entre vehículos para evitar nuevos percances.

Domingo de regreso y filas interminables

El cierre del fin de semana volvió a dejar escenas comunes en una de las autopistas más transitadas del país. Miles de personas emprendieron el regreso a la capital casi al mismo tiempo, generando un cuello de botella que terminó agravándose con el accidente y las lluvias.

Hasta el último reporte, la circulación continuaba pesada en dirección a la CDMX, por lo que se recomendó a los automovilistas tomar previsiones y considerar tiempos extra de traslado.

Mientras algunos usuarios buscaban rutas alternas, otros simplemente tuvieron que armarse de paciencia ante un domingo marcado por el caos vial en la México-Cuernavaca.