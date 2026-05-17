Entre perros y disparos: Así encontraron un cuerpo abandonado en Puebla

Un hallazgo estremecedor sacudió este fin de semana a habitantes del sur de la capital poblana. El cuerpo de un hombre con visibles huellas de violencia fue localizado en un camino de terracería cercano a la junta auxiliar de Santo Tomás Chautla, en una zona apartada rumbo a Chiltepeque. La escena, además de brutal, dejó al descubierto un nuevo episodio de violencia que vuelve a poner en alerta a vecinos de la región.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron habitantes de la zona quienes dieron aviso a las autoridades luego de observar un cuerpo tirado entre la maleza y rodeado de perros callejeros. Según señalaron, parte del cadáver ya había sido devorado por los animales cuando finalmente llegó el apoyo policial.

Una llamada de emergencia movilizó a policías: Lo que se sabe del cádaver hallado en Puebla

El reporte fue atendido alrededor de las 15:30 horas del sábado, cuando elementos municipales se trasladaron hasta el terreno ubicado cerca del relleno sanitario de la zona. Al arribar, confirmaron que se trataba de un hombre sin vida y con aparentes signos de violencia extrema.

Junto al cuerpo también fue localizado un perro muerto, situación que aumentó la tensión entre los vecinos que observaban las diligencias a distancia. Debido a las condiciones en las que fue encontrada la víctima, los uniformados acordonaron el área y solicitaron la presencia de personal ministerial.

Presentaba heridas de bala y permanece sin identificar

Las primeras investigaciones apuntan a que el hombre habría sido asesinado antes de ser abandonado en ese punto de terracería. Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado localizaron en el sitio un elemento balístico calibre .45 milímetros marca Winchester, pieza que ya forma parte de la carpeta de investigación.

Además, durante la revisión del cadáver se detectaron heridas presuntamente provocadas por arma de fuego en distintas partes del cuerpo, incluyendo cabeza, torso y extremidades.

La víctima fue descrita como un hombre de entre 30 y 35 años, de tez morena, barba y cabello chino. Vestía una playera blanca con estampado tipo camuflaje, bermuda azul y tenis blancos.

Identidad del cádaver permanece en calidad de desaparecido

Fiscalía abre investigación por homicidioLas diligencias quedaron a cargo de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos, instancia que realizó el levantamiento del cuerpo e inició formalmente las investigaciones bajo la carpeta 62/2026/CGEIHD.

El cadáver fue trasladado al anfiteatro de Puebla capital para practicarle la necropsia correspondiente, mientras agentes ministeriales trabajan para esclarecer cómo ocurrieron los hechos, identificar a la víctima y determinar quién o quiénes estarían detrás del crimen.

El caso ha generado impacto entre habitantes de Santo Tomás Chautla, una zona que en los últimos años ha enfrentado reportes relacionados con abandono de cuerpos y hechos violentos en caminos alejados de la mancha urbana.