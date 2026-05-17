“A mi hija la violaron soldados": Denuncian a elementos del Ejército por abuso sexual contra menor en Nuevo Laredo, Tamaulipas

La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación contra soldados del Ejército Mexicano tras recibir la comparecencia de una menor de edad que acusa directamente a miembros de las fuerzas armadas por abuso sexual, haber sido agredida físicamente y de haberle robado mientras caminaba por calles de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

¡DENUNCIA PÚBLICA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL!

¡Indignación total! Una niña estadounidense de 16 años, Jenny Lynn, fue presuntamente perseguida, golpeada y violada en grupo por al menos 10 elementos del Ejército Mexicano el 16 de mayo en Nuevo Laredo, Tamaulipas (km 19 carretera… https://t.co/EHB28d75Z8 — Rafaello (@MrPopuliMX) May 17, 2026

Soldados persiguieron a menor de edad

Los hechos relatados en la denuncia ocurrieron en los alrededores del kilómetro 19 de la carretera Nuevo Laredo–Piedras Negras. La víctima, identificada con las iniciales J.L.L.A., caminaba junto a una amiga en una brecha vecinal rumbo al rancho "El Coral".

De acuerdo con su testimonio, en ese punto aparecieron dos camionetas y un camión blindado del Ejército Mexicano.

Al verlos, el temor las hizo correr hacia el monte, pero los uniformados las persiguieron y lograron alcanzar únicamente a la adolescente de 16 años.

Consulado de Estados Unidos interviene en demanda contra soldados acusados

Debido a que tanto la menor como su madre son ciudadanas de Estados Unidos, el Consulado General de ese país en Nuevo Laredo tomó conocimiento del asunto.

Personal diplomático se encargó de brindar protección, asesoría jurídica y acompañamiento directo a las afectadas ante la Célula IV-5 de la delegación de la FGR.

Pruebas contra soldados señalados de abuso sexual

Tras la agresión, la joven logró caminar por sus propios medios hasta el pavimentado de la carretera, donde el conductor de un vehículo particular se detuvo para auxiliarla y sacarla de la zona de riesgo.

A pesar del choque emocional, la víctima logró identificar una pista fundamental para las investigaciones ministeriales: el uniforme de uno de los soldados llevaba bordada la insignia con el nombre de "Cabo Juan".

"No me voy a callar": la exigencia de justicia por menor de edad abusada por soldados

Samantha, madre de la joven agredida, explicó que gracias al apoyo de las autoridades de su país pudieron formalizar los cargos conforme al artículo 260 del Código Penal Federal.

La mujer exigió que la investigación avance sin bloqueos institucionales, demandando que cada uno de los responsables de la violencia ejercida contra su hija pague por los delitos cometidos.

FGR mantiene bajo reserva los avances del caso

La Fiscalía General de la República mantiene la indagatoria bajo los protocolos de perspectiva de género y protección al interés superior de la infancia.

Hasta el momento, los mandos militares en la región fronteriza no han emitido declaraciones públicas respecto a la situación.