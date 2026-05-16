¿El tercero en lo que va del año? Reportan incendio en refinería de Dos Bocas, Tabasco

A la 1:45 de la madrugada aproximadamente se registró un nuevo incendio en las instalaciones de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco.

Trabajadores de la planta industrial y vecinos de los alrededores captaron imágenes del fuego y sobre todo humo saliendo de las instalaciones de la refinería.

Otro incendio en Dos Bocas🔥



Se registró un nuevo incendio en las instalaciones de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco.



Trabajadores y habitantes de zonas cercanas captaron imágenes del fuego y una intensa columna de humo saliendo del complejo petrolero. Tras el… pic.twitter.com/mCWCAdDp6S — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 16, 2026

En respuesta, autoridades activaron protocolos y se evacuaron algunas áreas. Hasta el momento, ni Protección Civil ni Pemex han rendido informes sobre lo ocurrido.

En redes sociales circulan videos del momento en que las llamas salen de la refinería, mientras trabajadores observan el siniestro.

#Importante | Trabajadores de la refinería Dos Bocas, fueron testigos de otro incendio ocurrido en el lugar. 🔥 pic.twitter.com/1guGaw1jJH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 16, 2026

Pemex asegura que incidente en Dos Bocas fue parte de obras de mantenimiento

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el incidente registrado durante la madrugada de este 16 de mayo se trató de una operación normal, como parte de las obras de mantenimiento.

Detalló en un comunicado que se realizaron operaciones de vaciado que contemplan el uso de vapor de agua y venteos abiertos controlados.

Explicó que las llamas correspondían a una flama en el exteriro de uno d elos tanques, que fue controlada según los protocolos.

Pemex detalló que ya refinería opera con normalidad y se continúan con los trabajos de mantenimiento que se tenían programados.

Es el tercer incendio que ha ocurrido en Dos Bocas en lo que va del 2026

En la refinería han ocurrido este año, al menos dos siniestros de gran magnitud anteriores a este; el primero y más grave fue el del 17 de marzo cuando murieron cinco trabajadores.

Casi un mes después, el 9 de abril, se registró el incendio de la planta coquizadora, cuyas consecuencias no se informaron, en donde al menos un trabajador contra incendios resultó intoxicado.