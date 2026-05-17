Ataque de abejas: enjambre deja a ocho personas y tres perros lesionados | VIDEO

Un ataque de abejas irrumpió la tranquilidad de los vecinos de la colonia Madero, en Monterrey, desatando una movilización de cuerpos de emergencia luego de que al menos ocho personas y tres perros resultaran afectados por las múltiples picaduras.

Ataque de abejas deja 8 personas y tres perritos lesionados

El incidente ocurrió en el cruce de 20 de Octubre y Constituyentes del 57, donde una mujer de 33 años fue sorprendida por el ataque mientras se encontraba en un espacio público, convirtiéndose en la principal afectada.

Al percatarse de la situación, un hombre intentó auxiliarla, pero también terminó lesionado en medio del enjambre.

La escena generó momentos de tensión entre vecinos, quienes no dudaron en intervenir para resguardar a los afectados y pedir ayuda.

🚨Un ataque de abejas provocó una intensa movilización de cuerpos de auxilio en la colonia Madero, en Monterrey, dejando al menos ocho personas lesionadas y tres perros afectados por múltiples picaduras.https://t.co/5HZLVnwykf pic.twitter.com/Rpcuhpgp7X — INFO7MTY (@info7mty) May 16, 2026

Minutos después, elementos de Protección Civil de Monterrey y de Protección Civil de Nuevo León arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria y controlar el riesgo en la zona.

Como parte del operativo, seis personas fueron trasladadas por CRUM y la Cruz Roja al Hospital Metropolitano para recibir atención médica especializada, mientras que el resto de los lesionados fue reportado en condición estable. En paralelo, el área fue acordonada para evitar nuevos incidentes y proteger a transeúntes.

El ataque no solo afectó a personas: tres perros también sufrieron picaduras y fueron atendidos; algunos de ellos fueron llevados a un centro de bienestar animal para su recuperación.

Tras varios minutos de labores, las autoridades lograron contener la situación y reiteraron el llamado a la población a mantenerse alerta ante este tipo de incidentes, especialmente en temporadas de mayor actividad de abejas.

Fallece la magistrada de Zacatecas, Oyuki Ramírez, tras haber sido embestida por abejas

El hecho más reciente que terminó en tragedia fue el de la magistrada de Zacatecas, Oyuki Ramírez, quien falleció tras haber sido atacada por un enjambre en el municipio de Guadalupe.

El pasado domingo 3 de mayo. La magistrada se encontraba en la Unidad Deportiva del municipio de Guadalupe con su hijo cuando, de repente, un enjambre de abejas comenzó a atacar a las personas que estaban en la zona.

En medio del ataque, Oyuki Ramírez pensó en la seguridad de su hijo. Al ver que este estaba en peligro de ser picado, se quitó su sudadera para cubrirlo por completo, evitando que el enjambre lo alcanzara. Este gesto hizo que ella quedara expuesta y recibiera una cantidad masiva de picaduras.

MUERE MAGISTRADA DE ZACATECAS TRAS ATAQUE DE ABEJAS 🐝



Después de permanecer 9 días hospitalizada, se confirmó el fallecimiento de la magistrada Oyuki Ramírez Burciaga, de 45 años, quien murió a consecuencia de un ataque de abejas registrado en una unidad deportiva pic.twitter.com/FDOjtfBB6s — propuestasrincon (@propuestasrinco) May 13, 2026

Mientras su hijo logró salir sin heridas de gravedad gracias a la protección de su madre, la magistrada Oyuki Ramírez tuvo que ser trasladada de emergencia a un centro médico, donde su estado de salud fue reportado como crítico.

Los médicos la intubaron para intentar estabilizar sus signos vitales y contrarrestar los efectos del veneno en su organismo. Ese mismo día, otras seis personas también recibieron atención médica; sin embargo, tras nueve días de monitoreo constante, la funcionaria finalmente perdió la vida.