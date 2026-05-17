La razón por la que Leonel Godoy fue citado en la Fiscalía por el caso de Carlos Manzo

El diputado de Morena, Leonel Godoy, acaparó la atención al llegar a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, por el caso del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, asesinado el pasado 2 de noviembre.

El legislador acudió a la fiscalía de Michoacán en calidad de testigo por el crimen contra el alcalde de Uruapan, mientras un grupo de personas le gritó: "Aquí estoy, aquí estoy, apoynado a Godoy", "¡No estás solo! ¡No estás solo!" y "Es un honor seguir con Godoy".

Godoy rechazó las acusaciones de parte de la ahora alcaldesa de Uruapan y también viuda de Manzo, Grecia Quiroz. Sus acompañantes gritaron mientras el legislador se dirigía a la fiscalía estatal: "¡Que entregue el celular! ¡Que entregue el celular!".

Con un grupo reducido de acarreados, es como el diputado morenista, Leonel Godoy llega a la fiscalía de Michoacán a declarar en el caso del homicidio de Carlos Manzo.



Como varios de su partido no declaró nada. pic.twitter.com/B6bkIMGvYz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 16, 2026

¿Por qué citaron a Leonel Godoy por el asesinato del alcalde de Uruapan?

La fiscalía de Michoacán reveló el 15 de mayo que se citó a comparecer de forma voluntaria al legislador de Morena y en calidad de testigo, luego de que el propio alcalde de Uruapan lo haya acusado de amenazarlo.

En febrero, Quiroz denunció ante la FGE de Michoacán a dos personas a quienes acusó de enemigos políticos de Carlos Manzo, entre ellos Leonel Luna.

Declaró que tenía elementos suficientes para que fueran citados a declarar ante las autoridades por el crimen perpetrado contra el entonces alcalde de Uruapan.

“En vida, Carlos denunció de manera formal y directa a Raúl Morón, a Leonel Godoy y al expresidente de Uruapan, Ignacio Benjamín Campos. Hoy vengo a declarar con elementos que considero suficientes para que se les mande llamar”, declaró la ahora alcaldesa de Uruapan.

Quién asesino a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Desde el crimen, se han detenido y vinculado a proceso a por lo menos 20 personas por su participación en el magnicidio en Uruapan, entre ellos, escoltas y el exsecretario particular de Carlos Manzo, Samuel "N", quien confesó que filtró información del edil al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) porque lo "tenía harto" y no lo dejaba atender sus asuntos.

La denuncia de su ahora viuda, se suman a las que hizo Carlos Manzo cuando era alcalde de Uruapan, que suman más de 80 en las que señalaba desde irregularidades en la administración de Uruapan antes de que llegara al cargo.