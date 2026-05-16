Activan ficha para ubicar a familiares de bebé en Ecatepec tras abandono en taxi

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) activó una ficha para localizar a los familiares de un bebé de seis meses que fue abandonado en un taxi en el municipio de Ecatepec.

El menor, quien presentaba signos de descuido, fue resguardado por el DIF municipal, mientras que el presunto padre fue detenido luego de intentar reclamarlo sin acreditar parentesco.

Activan ficha de busqueda para localizar a familiares del pequeño abandonado en un taxi

La ficha de búsqueda difundida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) corresponde a un niño de identidad desconocida, de aproximadamente seis meses de edad.

De acuerdo con el reporte oficial, el menor es de sexo masculino, con un peso cercano a los 8 kilogramos y una estatura aproximada de 70 centímetros; hasta el momento no se han identificado señas particulares ni enfermedades visibles.

Fue localizado sobre la entrada de Héroes Ecatepec, en la Primera Sección, cerca de la carretera Lechería–Texcoco, en el municipio de Ecatepec de Morelos.

Actualmente se encuentra bajo resguardo en un Centro de Asistencia Temporal Infantil del DIF en la misma demarcación, mientras las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para dar con sus familiares.

Hombre no logra comprobar su parentesco

Tras el reporte, elementos de la Unidad de Atención a Víctimas de la policía municipal acudieron al lugar y trasladaron al bebé a las instalaciones de la Procuraduría del DIF.

De acuerdo con el comunicado, cinco horas después se presentó Raúl Michell “N”, quien se identificó como el padre del menor y solicitó su entrega.

Sin embargo, la procuradora determinó que el niño permanecería bajo resguardo del DIF, ya que el hombre no pudo acreditar el parentesco al no contar con registro, acta de nacimiento ni CURP del pequeño, además de que se requirió la presencia de la madre.

Abandonan a menor en taxi de aplicación en Ecatepec

Un conductor de aplicación solicitó apoyo a la policía municipal en el fraccionamiento Los Héroes Primera Sección, luego de que un pasajero abordara su unidad con el menor en brazos.

Durante el trayecto, el hombre pidió detenerse en un taller para recoger una motocicleta y solicitó al chofer que lo siguiera; sin embargo, metros más adelante, aceleró y se perdió entre el tráfico de la Vía Morelos, dejando al bebé en el asiento trasero del taxi.

Al revisar al menor, la oficial María Teresa Reséndiz constató que se encontraba en condiciones de descuido, sucio y mojado.

#LoÚltimo | Un bebé de seis meses de edad fue rescatado por policías de Ecatepec tras ser abandonado en un taxi de aplicación. Los primeros reportes informan que el conductor de un taxi de aplicación pidió ayuda los elementos, declaró que un sujeto tomo un viaje con el bebé en… pic.twitter.com/9dRK2C7PpJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 15, 2026

Dentro de una mochila abandonada en el vehículo, se localizó un biberón con atole en mal estado y dos botellas de alcohol, lo que evidenció la situación de vulnerabilidad del pequeño.

De inmediato, los elementos policiacos lo asearon, le proporcionaron ropa limpia y alimento antes de trasladarlo para recibir atención médica y ponerlo a salvo.