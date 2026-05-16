Rechazo en Chihuahua: Bloqueos carreteros frenan camiones de “acarreados” de Morena

La tensión política se incrementó en el territorio chihuahuense debido a la oposición de los pobladores locales ante la llegada de contingentes acarreados de Morena.

Diversos residentes de la entidad organizaron cortes a la circulación en los trayectos terrestres con el objetivo explícito de impedir el avance de vehículos de pasajeros.

El rechazo directo hacia las movilizaciones organizadas por la fuerza política gobernante a nivel federal, cuyos simpatizantes intentaban ingresar al estado para participar en eventos públicos programados.

🚫No quieren acarreados de Morena



Con bloqueos carreteros, habitantes retrasaron el ingreso de los autobuses con decenas de acarreados provenientes de otros estados, como Chiapas y Veracruz para el mitin anunciado para esta tarde. pic.twitter.com/bv0LY3RJE9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 16, 2026

Bloqueos en los accesos frenan el paso de autobuses foráneos

La inconformidad escaló al detectarse el traslado de numerosas personas procedentes de regiones distantes de la república.

Los reportes indican que decenas de personas fueron transportadas en autobuses desde entidades del sur del país, específicamente desde Chiapas, con la intención de engrosar las filas de una concentración masiva planeada para desarrollarse durante la tarde de esta jornada.

Los manifestantes locales expresaron de manera contundente que estos grupos externos no cuentan con el beneplácito de la comunidad para intervenir en los asuntos políticos de la región norteña.

Traslado masivo desde Chiapas para nutrir concentración vespertina

El conflicto de fondo se centra en una movilización convocada para arremeter contra la gestión de la mandataria estatal, Maru Campos. Sin embargo, la reacción de los habitantes que bloquearon los accesos cambió el sentido de la jornada, visibilizando consignas severas mediante el uso de lonas y elementos adhesivos. En dichos materiales de protesta se plasmaron textos que exigían la expulsión del narcogobierno.