VIDEO: Fuerte incendio consume maquiladora de plásticos en Ciudad Juárez

Un incendio de grandes dimensiones consume las instalaciones de una planta maquiladora, específicamente en su división de plásticos. El fuego genera una enorme columna de humo negro que ya se puede observar desde dos distritos distintos: la zona poniente de Ciudad Juárez y la vecina ciudad de El Paso, Texas. La magnitud del humo es tal que ha logrado tapar la visibilidad del sol en el área afectada.

Ante la situación, agentes de la Policía Municipal implementaron un operativo para desalojar a los ciudadanos de los complejos fabriles contiguos. Se recuerda que este terreno se localiza cerca de la antigua fábrica de dulces, establecimiento que sufrió un percance similar hace algunos años.

Labores de contención y estallidos al interior

Diversas corporaciones colaboran en el perímetro, incluyendo personal de Protección Civil, elementos de seguridad privada, investigadores y cuadrillas de las compañías de gas y luz.

Los bomberos ingresaron al inmueble con sus unidades y despliegan mangueras para arrojar agua directamente a los almacenes y al cuarto de herramientas.

Los rescatistas intentan abrir compuertas para atacar las llamas por frentes distintos, además de buscar abastecimiento en depósitos y tanques de agua de la propiedad.

El fuego avanzó con rapidez debido a la presencia de material altamente inflamable, dejando algunas áreas con residuos blancos donde ya se intervino, mientras que en la parte alta de la edificación las llamas siguen brotando por las ventanas.

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Los daños materiales son visibles en el área de descarga. El fuego alcanzó una gran cantidad de cajas donde se recibe la materia prima y destruyó por completo los contenedores de los camiones de carga estacionados afuera de las bodegas. Hasta el momento no se determina si este producto procesado estaba disponible para distribución o si acababa de arribar al complejo.

Un capitán de bomberos a cargo de las maniobras informó que la prioridad de los equipos de soporte es controlar el avance del fuego para impedir que este contamine a las plantas vecinas. El mando del cuerpo de rescate confirmó que la fábrica se encuentra totalmente desierta, por lo que no se reporta la existencia de trabajadores atrapados ni lesionados en el interior de la estructura, ya que el personal logró salir a tiempo.

