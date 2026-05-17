Terrible tragedia en Tehuitzingo, Puebla: Asesinan a 10 miembros de una familia dentro de un rancho; hay menores de edad

Autoridades recibieron una llamada de auxilio ciudadano a las 1:55 horas de este domingo 17 de mayo, lo que alertó a las corporaciones de seguridad sobre una terrible masacre contra una familia en el municipio de Tehuitzingo, Puebla.

Fue dentro de una propiedad privada en la comunidad de Texcalapa, donde diez personas fueron asesinadas a balazos por un grupo de hombres armados que ingresó al sitio de forma violenta.

Entre la familia asesinada en Tehuitzingo había menores de edad

De las diez personas fallecidas (seis hombres y cuatro mujeres), se reporta que una de las víctimas era menor de edad.

El hallazgo inicial de los cuerpos reveló que las víctimas estaban atadas de manos y presentaban heridas de bala directamente en la cabeza.

Así descubrieron a la familia asesinada en Tehuitzingo, Puebla

El caso se conoció luego de que un habitante de la zona se percatara de la situación en el rancho y solicitara apoyo urgente a la Policía Municipal. Al llegar, los oficiales confirmaron que la mayoría ya no tenía signos vitales.

Una de las mujeres sobrevivió al impacto inicial y fue subida a una ambulancia para recibir atención médica especializada, pero debido a la gravedad de las lesiones, perdió la vida durante el trayecto al hospital.

¿Por qué asesinaron a la familia de Puebla?

Pocas horas después del hallazgo, la fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, ofreció los primeros datos sobre la probable razón del crimen.

La funcionaria señaló que, según las investigaciones preliminares, la masacre de estas diez personas podría estar relacionada con un ajuste de cuentas originado por pleitos y diferencias entre los mismos integrantes de la familia, descartando momentáneamente un ataque al azar.

Despliegue masivo del Ejército y Guardia Nacional en Puebla

El vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, confirmó que tras el reporte de la madrugada se activaron los protocolos de los tres niveles de gobierno.

Elementos de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional montaron un cerco de seguridad en los accesos a Texcalapa y reforzaron los patrullajes en las carreteras colindantes en busca del comando agresor.

🚨 Ejecutan a 10 personas en Tehuitzingo, Puebla.



La madrugada de este domingo fueron hallados 10 integrantes de una familia a quienes privaron de la vida con proyectil de arma de fuego en la comunidad de Texcalapa, municipio de Tehuitzingo.



👥 Entre las víctimas se encuentran… pic.twitter.com/5No27a4KXG — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) May 17, 2026

Peritos de la Fiscalía buscan indicios en el rancho

La Fiscalía General del Estado (FGE) se hizo cargo del levantamiento de los cuerpos y de recolectar los casquillos percutidos dentro del inmueble para iniciar la carpeta de investigación.

Hasta el momento no se reporta ninguna persona detenida por este crimen que ha enlutado a la comunidad poblana.