VIDEO: ¡Lo cacharon! Sujeto paga cervezas y se roba la botana en, Morelia, Michoacán

En Morelia, Michoacán, un hombre fue captado pagando cervezas en una tienda, pero aprovechó para llevarse la botana sin pagar; el hecho quedó grabado en video.

En Morelia, Michoacán, captaron el momento en el que un hombre roba botana mientras aprovecha el descuido del encargado, cuándo buscaba el cambio del pago de las cervezas y un refresco.

Sujeto aprovecha descuido para robar botana

Exactamente en Villa del Pedregal, se reportó un robo que ha generado indignación entre comerciantes y usuarios de redes sociales.

Por medio de una denuncia ciudadana, se dio a conocer un video en el que un hombre, vestido de negro, aprovechó un descuido del encargado de una tienda para sustraer la botana del mostrador.

De acuerdo con la denuncia de la persona afectada, el sujeto pagó únicamente las cervezas y un refresco, pero mientras él le daba el cambio, tomó varios productos sin realizar el pago correspondiente.

En el video se observa como el hombre actuó de manera estratégica, colocando las cervezas de forma que distrajeran a la persona encargada y facilitaran el hurto de la botana del mostrador.

El material compartido en redes sociales muestra con claridad el momento en que el hombre se aprovecha del descuido, lo que ha llevado a que otros comerciantes compartan la advertencia para evitar que situaciones similares se repitan.

“Quiero mandarles este video para que la gente tenga cuidado, ya que a nosotros nos pasó por mucho tiempo. Este personaje es amante de lo ajeno y no quisiera que más negocios pasen por lo mismo”, comentó la persona que denunció el caso.

Las autoridades locales aún no han reportado la detención del sujeto, por lo que los usuarios de redes sociales continúan difundiendo el video como medida de alerta.

Brutal agresión a adulto mayor en situación de calle en Morelia

Otro caso de violencia en esa misma entidad se registró el pasado 28 de julio, cuando un hombre agredió por la espalda a un adulto mayor indigente, en plena vía pública de la colonia Chapultepec, al sur de Morelia, Michoacán.

El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad instalada sobre la Avenida Camelinas, donde se observa cómo el agresor camina detrás de la víctima y le da una fuerte patada en la pierna derecha, lo que ocasiona que el hombre pierda el equilibrio y caiga violentamente al suelo, golpeándose brazos y rostro.

