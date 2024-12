Captan el momento exacto: Explosión e incendio en bodega de diésel sacuden Juárez

¡Brutal incendio tras violenta explosión! En el municipio de Juárez, Nuevo León, durante el martes 10 de diciembre, un descomunal siniestro en una bodega de diésel ocurrió a consecuencia de un estallido cuando se trasladaba el combustible.

Captan momento exacto de explosión y descomunal incendio en bodega de diésel en Juárez

De acuerdo con datos preliminares emitidos por elementos de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos, este incendio ocurrió en un área de 3 cilindros de 50 mil litros en un bodegón ubicado sobre la calle Francisco Villa, en el ejido Juárez. Ante el inminente peligro en la zona, fueron evacuados vecinos y trabajadores de los negocios de alrededor.

Tras varios reportes por la emergencia, rápidamente se realizó un operativo en el que se desplegaron elementos de rescate, pipas y maquinaria para combatir el fuego fue encabezado por Protección Civil de Juárez, Bomberos de Nuevo León, Protección Civil Estatal, y corporaciones de Monterrey, Guadalupe, Cadereyta y el Carmen. El sitio fue asegurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y autoridades estatales, mientras se realiza una ardua investigación.

Imágenes del drone de Protección Civil Nuevo León en el incendio de cilindros con diésel y dos traileres en la colonia Ejido Juárez en Juárez N.L.



Unidades trabajando en el lugar pic.twitter.com/1HbivHIadi — Protección Civil NL (@PC_NuevoLeon) December 10, 2024

“Se hizo una evacuación preventiva de alrededor de 80 personas, obviamente va a quedar suspendido; no hemos recibido ninguna denuncia. Es un depósito de combustible, de grandes cantidades; sí hubo un riesgo, sobre todo con los tanques estacionarios que se encontraban ahí también con fuego”, explicaron elementos de Protección Civil tras el operativo.

Los vecinos aseguraron que ya habían denunciado las anomalías del negocio; no obstante, las autoridades nunca lo investigaron.

“Se ha derramado diésel como cuatro veces, y nomás vienen, y echan como arena, grava, es todo. Vinieron, no más vieron cómo estaba y se fueron, no hicieron nada. Estamos en constante peligro, no es de ahorita, eso ya tiene como 20 años”, detallaron los vecinos, que constantemente están en riesgo ante estas irregularidades.

Luego de la violenta explosión en la bodega de diésel, las autoridades prometieron investigar y sancionar a los responsables.