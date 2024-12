Tragedia Tlaxcala: Mueren calcinadas madre e hija tras explosión de pipa de Gas LP

Madre e hija mueren calcinadas . Marlén Juárez Román, de 22 años de edad, y su hija, Dulce Rosario Carmona Juárez, de apenas 2 años, perdieron la vida tras la explosión de una pipa de Gas LP; el día que celebraban el cumpleaños de la pequeña, el pasado 3 de diciembre.

“Las llamas casi llegaban hasta la altura de los departamentos. Sí, se veía muy feo, las personas que estaban ahí sí corrían riesgo”, explicó Eliseo Cuautle, testigo del incidente.

¿Cómo ocurrió la tragedia en la que murieron una madre y su hija tras la explosión de una pipa de Gas LP?

Las víctimas estaban en un local que rentaban para tener su bazar con el que se ganaban la vida en la unidad habitacional ‘El Llanito', del municipio de Santa Ana Chiautempan, del estado de Tlaxcala; sin embargo, ese trágico día, cerca de las 15:30 horas, la desgracia ocurrió en presencia de varios habitantes.

“Una camioneta estaba acostada ya con fuego, nos fuimos de la casa”, declaró una pequeña niña de nombre Daniela.

De acuerdo con las autoridades municipales, fueron 50 las personas evacuadas del edificio, de las que 39, aún continúan refugiadas en un albergue, las demás buscaron apoyo de sus familiares.

“Las causas fueron una falla mecánica de la pipa de gas, ellos ya se percatan de esta falla mecánica tras salir humo y, pues obviamente, salieron de la pipa, es lo único que tenemos hasta ahorita de esas personas, ya se levantó una carpeta de investigación contra la empresa”, informó Liliana Solís Mejía, presidenta de la comunidad.

En tanto, la empresa responsable de la pipa, no ha emitido ninguna postura, de hecho no aparece en redes sociales y las propias autoridades ignoran en dónde está ubicada la gasera, además de que afirmaron que no tuvieron acercamiento con esta.

Tras la tragedia, habitantes afectados también temen por su patrimonio

La preocupación continúa para las familias de estos ocho departamentos, pues no saben qué pasará con sus patrimonios que resultaron dañados por la trágica explosión.

“Al parecer dicen que ya no, que el edificio ya no es habitable, entonces, pues no sé; están mandando a buscar dónde vivir, dónde refugiarnos, porque ya no, ya no es habitable el edificio”, explicó Teresa de los Ángeles, una de las mujeres afectadas.

El gobierno municipal de Santa Ana Chiautempan señaló, a través de su enlace de comunicación, que Protección Civil realizará un dictamen especializado estructural del edificio para validar su estado. Por su parte, la Fiscalía de Tlaxcala, dio a conocer que ya abrió una carpeta de investigación.