¿Señal volcánica? Captan misteriosos pilares de luz en el Popocatépetl; esto significan | VIDEO

Un impactante fenómeno óptico fue captado en las inmediaciones del volcán Popocatépetl, generando una gran sorpresa, además de múltiples reacciones en redes sociales. Se trata de pilares de luz captados en un video difundido por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).

En las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, se muestra una columna vertical de luz que parece emerger desde el cráter de “Don Goyo”, lo que de inmediato despertó especulaciones entre usuarios. Sin embargo, especialistas aclararon que no se trata de una actividad volcánica, y mucho menos de un evento extraordinario asociado al magma, sino que se trata de un fenómeno óptico atmosférico.

¿Qué son los pilares de luz y por qué aparecen?

Los pilares de luz son un fenómeno óptico que se produce cuando la luz, ya sea natural o artificial, se refleja en cristales de hielo suspendidos en la atmósfera, generalmente en nubes altas o capas de aire muy frío.

Esos cristales, con forma hexagonal, actúan como pequeños espejos que reflejan la luz en dirección vertical, por lo que se crea la ilusión de una columna luminosa que se extiende hacia el cielo.

De acuerdo con expertos en meteorología, se trata de un fenómeno que es más común en climas fríos y durante noches despejadas, sobre todo cuando la temperatura permite la formación de estos cristales de hielo.

Pilares de Luz: ¿tiene relación con la actividad del Popocatépetl?

El CENAPRED señala que los pilares de luz no se encuentran relacionados con erupciones, explosiones ni sobre un incremento de actividad volcánica. Aunque el Popocatépetl se mantiene bajo monitoreo constante debido a su actividad, este evento es completamente independiente, además de que es de origen atmosférico.

La luz que dio origen al fenómeno pudo provenir de fuentes urbanas cercanas, la Luna e incluso del propio resplandor ambiental, reflejándose en los cristales de hielo sobre la zona del volcán.

¡Se trata de ciencia, no de misterio! Los especialistas coinciden en que este fenómeno óptico atmosférico no representa ningún riesgo para la población. Se trata únicamente de un efecto visual que, aunque poco frecuente en México, no implica peligro alguno ni requiere medidas de protección civil adicionales.

Cabe decir que este tipo de eventos demuestra cómo la naturaleza y la física atmosférica pueden generar escenas sorprendentes que fácilmente se prestan a interpretaciones erróneas. En Fuerza Informativa Azteca te reiteramos la importancia de informarte a través de fuentes oficiales para evitar rumores o alarmas innecesarias; ¿ya habías visto un pilar de luz en México o en otro lugar del mundo?