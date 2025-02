Captan a policía vial de Tecamachalco, Puebla, extorsionando a ciudadano: “Aquí todos somos rateros”

En el municipio de Tecamachalco, en el estado de Puebla, fue registrado el momento en el que un policía vial olvida los valores que representa su institución y, sin temor a ser evidenciado, extorsiona a un ciudadano asegurando que, todos los uniformados son rateros.

En imágenes captadas por una cámara que porta el afectado, se muestra cómo el agente de tránsito se enfrasca en un debate con la víctima sobre cómo es que operan, desde su perspectiva, todos miembros que se encargan de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

En el breve metraje de menos de un minuto, el uniformado inicia con una disculpa para, posteriormente, indicar que todos los policías roban.

“Todos somos rateros, y quien diga que no roba, me disculpa. Yo me incluyo. Yo no vengo ni a ponerme, vengo a hacer mi trabajo; si me cae a mí, me va a caer a mí y yo me lo voy a quitar solo. No te confundas, yo no vengo a quitarle a nadie nada”, explica el policía, mientras se encuentran en el interior de las instalaciones de la oficina de tránsito.

🤬🤬 “Todos somos rateros”



Captan a policía vial de Tecamachalco extorsionando a ciudadano, asegurando que “aquí todos roban”, incluyéndose. En plenas oficinas de tránsito, el oficial Jesús N., le quitó 5 mil pesos.



A pesar de mostrar el video a las autoridades municipales,… pic.twitter.com/YokFdOsLNP — Carlos Martin Huerta (@carlosmartinh) February 11, 2025

Ante esta situación y, tras finalmente ser extorsionado con cinco mil pesos, la parte afectada le indica al oficial Jesús ‘N’ que, al venir de una vida civil, no ha aprendido lo que, presuntamente, todos los policías saben, pues explica que cada quien es libre de pensar y actuar.

Hasta el momento, a pesar de realizar la denuncia y mostrar el video a las autoridades municipales, estas han hecho caso omiso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALTERCADO VIAL TERMINÓ EN PELEA ENTRE MUJERES Y UN HOMBRE EN PLAZA COMERCIAL EN PUEBLA