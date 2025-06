Municipios de Edomex exentos del nuevo Hoy No Circula

Con el objetivo de reducir la contaminación del aire y alinear los estándares ambientales con los de la Ciudad de México (CDMX) y el resto de la Megalópolis, a partir de julio de 2025, el programa Hoy No Circula se extenderá de manera oficial a diferentes zonas del Estado de México (Edomex), incluyendo al Valle de Toluca y otros 59 municipios.

Hoy No Circula en Edomex tendrá periodo de prueba

Aunque el programa dará comienzo el 1 de julio, durante los primeros seis meses, es decir, de julio a diciembre de 2025, se implementará una etapa de socialización, en la que no habrá multas para quienes no respeten el calendario del Hoy No Circula. Esto significa que las multas económicas y administrativas comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026, permitiendo a los automovilistas adaptarse y, en muchos casos, regularizar la verificación vehicular sin adeudos.

El programa Hoy No Circula aplica en CDMX y Edomex.|Secretaría del Medio Ambiente.

¿De cuánto será la multa del Hoy No Circula en Edomex?

Al igual que en CDMX, la sanción por incumplir el programa en Edomex oscila entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMAS). Esto significa que, a partir de 2026, los conductores que no respeten las restricciones podrían pagar entre 2 mil 170 y 3 mil 250 pesos.

Municipios donde aplica el nuevo Hoy No Circula a partir de julio 2025

La ampliación del programa Hoy No Circula ahora incluye al Valle de Toluca y parte del oriente del Estado de México. En la zona oriente, se incorporan municipios como:



Almoloya de Juárez

Amecameca

Atenco

Atlautla

Ayapango

Chiautla

Chiconcuac

Cocotitlán

Ecatzingo

Huehuetoca

Juchitepec

Nextlalpan

Ozumba

Papalotla

San Mateo Atenco

Temamatla

Tenango del Aire

Tepetlaoxtoc

Tepetlixpa

Teoloyucan

Texcoco

Tlalmanalco

Tultepec

Zinacantepec

Zumpango

Adicionalmente, Lerma, Metepec, Toluca y Melchor Ocampo también se sumarán al programa, aunque en estos últimos las multas comenzarán a aplicarse a partir de 2026.

Implementan verificación sin sanciones en el Valle de Toluca

¡Buenas noticias! Como parte de este proceso y para poner en regularizar al Edomex, Toluca implementó un periodo de verificación sin multas desde el 1 de junio de 2025 y hasta el 1 de enero de 2026.

Esto aplica exclusivamente a vehículos registrados en el estado mexiquense, y permite que los conductores con tres o más periodos vencidos, o incluso sin ninguna verificación previa, puedan regularizarse sin pagar sanción. Solo deberán cubrir los costos del trámite, en comparación con las multas que ascienden a 3 mil pesos.