“Te veo allá afuera”: VIDEO muestra presunta amenaza de agente del Ministerio Público en Fiscalía de Naucalpan

Un nuevo escándalo sacude a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) luego de que un video difundido en redes sociales exhibiera el momento en que un agente del Ministerio Público presuntamente intimida a un ciudadano dentro de la Fiscalía Regional de Naucalpan.

La grabación, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra parte de una discusión ocurrida durante una diligencia relacionada con un presunto caso de despojo de propiedad. En el video se escucha al funcionario decir: “¿Ya te vas?... Ok, te veo allá afuera”. La frase fue interpretada por los denunciantes como una posible amenaza directa, lo que desató críticas contra el actuar del personal ministerial.

Captan presunta amenaza de agente del MP dentro de Fiscalía de Naucalpan; denuncian irregularidades|“X/Soy Naucalpan”

¿Qué ocurrió dentro de la Fiscalía Regional de Naucalpan?

De acuerdo con la denuncia pública, los afectados acudieron a las instalaciones ministeriales para dar seguimiento a una carpeta de investigación relacionada con un presunto despojo. Sin embargo, aseguran que además de no existir avances claros en el caso, han enfrentado un ambiente hostil durante varios meses.

Los ciudadanos denunciaron que el expediente permanece prácticamente detenido y acusaron al agente involucrado de mantener actitudes agresivas y presiones constantes durante el proceso. La tensión escaló cuando el intercambio verbal quedó captado en video y posteriormente difundido en plataformas digitales.

🚨 Captan el momento en que un agente del MP presuntamente amenaza a un ciudadano dentro de la Fiscalía Regional de #Naucalpan, en un caso de despojo que acumula meses sin avances: «¿Ya te vas?... Ok, te veo allá afuera».



Los afectados denuncian actitudes agresivas previas del… pic.twitter.com/RJU8HNB7bx — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) May 11, 2026

Denuncian posibles irregularidades en la investigación

Además de la presunta amenaza e intimidación, los afectados señalaron posibles anomalías dentro de la investigación ministerial. Entre las acusaciones más delicadas destacan:

Omisión en la recolección de videos de vigilancia



Presunta pérdida de pruebas relevantes



Falta de seguimiento oportuno a la carpeta de investigación.

Según los denunciantes, cámaras de seguridad ubicadas en la zona de los hechos podrían contener evidencia clave acerca del presunto despojo; sin embargo, aseguran que dichas grabaciones no fueron integradas adecuadamente al expediente.

También señalaron sospechas sobre posibles vínculos entre personas presuntamente involucradas en el caso y personal relacionado con la institución.

Redes sociales exigen respuesta de la FGJEM

Después de que el video se viralizó, usuarios en redes sociales cuestionaron el comportamiento del funcionario y pidieron una investigación interna inmediata; las críticas se enfocaron principalmente en:

El trato hacia ciudadanos dentro de instalaciones oficiales



La falta de transparencia en investigaciones



El presunto abuso de autoridad.



Hasta el momento, la Fiscalía mexiquense no ha emitido una postura oficial acerca del incidente ni ha informado si se abrió alguna investigación administrativa contra el servidor público señalado.

En México crece la desconfianza hacia instituciones de justicia

El caso volvió a poner bajo la lupa el actuar de algunas agencias ministeriales en México y el trato que reciben ciudadanos que buscan denunciar delitos. Mientras la grabación continúa circulando en redes sociales, crece la presión pública para que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y determinen si existieron amenazas o irregularidades dentro de la Fiscalía Regional de Naucalpan. La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿qué tan protegidos estamos los ciudadanos cuando acuden a buscar justicia?

