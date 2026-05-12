VIDEO | ¿Quién tuvo la culpa? Madre e hijo salen ‘volando’ de camioneta en Tláhuac

Pudo ser más grave, pero la tragedia no se evitó. Dos conductores que circulaban sobre la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México (CDMX) estuvieron a punto de chocar, sin embargo, una mujer y un menor salieron lanzados de uno de los automóviles.

Las fuertes imágenes se dieron a conocer en una publicación en redes sociales a través donde se publicó el video del momento en que una camioneta y un automóvil casi se impactan, pero ¿quién tuvo la culpa?

VIDEO: mujer y menor caen de camioenta que casi choca en Tláhuac

La publicación de la cuenta de Facebook Alerta Valle de Chalco señala que los hechos ocurrieron este lunes 11 de mayo cerca de las 17:40 horas en Tláhuac. Todo ocurrió en el cruce de la Avenida Aleta esquina con Medusa, en la colonia Del Mar.

Al parecer una familia iba a bordo de una camioneta, pero dos de los tripulantes, quienes al parecer son madre e hijo, iban en la parte trasera de la camioneta.

No obstante, el conductor de la camioneta frenó de inmediato cuando de pronto un automóvil Toyota Avanza gris que pretendía dar la vuelta en la Avenida Aleta se puso frente a él

Esta maniobra hizo que la mujer y el menor, aparentemente de 12 años, salieran lanzados debido a que iban en la parte alta de la camioneta.

Conductor se va tras casi chocar contra camioneta en Tláhuac

Luego de que la mujer, de aproximadamente 33 años, y el menor cayeron, el señor que manejaba la unidad más grande se acercó para auxiliarlos y al mismo tiempo reclamarle al del automóvil gris por la forma en cómo se atravesó.

A pesar de los gritos de dolor de los lesionados y de los reclamos del señor, el conductor del Toyota solo estuvo unos segundos en el lugar, pero nunca se bajó.

Posteriormente comenzó a maniobrar para alejarse de donde quedó la mujer y el ,menor, sin embargo, optó por irse de inmediato.

Vecinos ayudaron a familia lesionada tras casi chocar

Otras personas que en ese momento se percataron de lo que pasó se acercaron a brindar ayuda a los tripulantes de la camioneta

"¡No te puedes ir!", le gritó el señor que manejaba la camioneta al otro automovilista, pero a pesar de ello, lo ignoró y terminó yéndose.

