¿El Gabinete de Seguridad inició una investigación en contra Rubén Rocha Moya? Autoridades hablan del caso

El caso de Rubén Rocha Moya volvió a ser tema en la mañanera de este martes 12 de mayo. El secretario de seguridad, Omar García Harfuch, habló de si el gabinete abrió una investigación en contra del gobernador con licencia.

El mandatario sinaloense es señalado por autoridades de los Estados Unidos por usar su cargo para proteger a una facción del Cártel de Sinaloa.

Harfuch asegura que el sistema de inteligencia no encontró delitos vinculados con Rocha Moya



Tampoco existe, dice, una investigación de la SSPC contra el gobernador con licencia



EU lo acusa por narco, solicita su detención... pero siguen pidiendo "pruebas" pic.twitter.com/FPGKxlffUe — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 12, 2026

¿Hay pruebas en contra de Rocha Moya?

El canciller Roberto Velasco declaró que las autoridades estadounidenses, encabezadas por el fiscal Jay Clayton y la DEA, no han entregado las evidencias físicas que sustenten la acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios.

Aunque en Estados Unidos ha sido muy puntual en sus señalamientos, para autoridades en México no es suficiente para armar una carpeta de investigación o extraditar al gobernador con licencia.

¿Hay una investigación en contra de Rocha Moya en México?

Por su parte, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó que el Gabinete de Seguridad no ha detectado movimientos fuera de la ley por parte de Rocha Moya.

Al no existir "datos o indicios" de conductas criminales en los registros nacionales, México no ha abierto ningún expediente judicial contra él.

¿Dónde está Rubén Rocha Moya?

Una de las preguntas más repetidas es: ¿dónde está Rocha Moya? A pesar de ser una figura bajo investigación internacional, Harfuch admitió hace unos días que no tiene conocimiento pleno de su ubicación exacta, aunque "tiene entendido" que permanece en el estado de Sinaloa.

Lo curioso es que el gobernador con licencia cuenta con un equipo de seguridad especial asignado por las propias autoridades, una medida que, según el secretario, fue recomendada por las autoridades y no solicitada por el político.

Asignan elementos de seguridad a Rocha Moya

Harfuch aclaró que no tienen reportes de que Rocha Moya esté amenazado o en riesgo de sufrir un atentado. La decisión de mantenerle escoltas oficiales responde a una estrategia interna del Gabinete de Seguridad para mantener el orden, y no porque se tema por su vida debido a las acusaciones que enfrenta en el extranjero.

🚨 Increíble lo que dijo Omar García Harfuch: “El sistema de inteligencia no detectó ningún ilícito” del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y que la Secretaría de Seguridad “no tiene ninguna investigación” en su contra.



El mismo funcionario que asegura que todo estaba… pic.twitter.com/1U2RsxBijZ — José Díaz (@JJDiazMachuca) May 12, 2026

¿De qué señalan a Rocha Moya en Estados Unidos?

Mientras en México no se le investiga, en Estados Unidos la acusación es grave y severa. Se le señala de utilizar su poder político para facilitar las operaciones de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Según el fiscal Jay Clayton, Rocha Moya habría recibido pagos constantes para permitir el libre tránsito de sustancias ilícitas.