¡Tomarán las calles de CDMX! Maestros CNTE anuncian nueva ‘mega marcha’ para este 15 de mayo 2026; horarios, zonas afectadas y alternativas viales

Con el lema de "No hay nada que celebrar", cientos de maestros de la Coordinación Nacional de Trabajadores (CNTE) saldrán a las calles de la Ciudad de México el próximo 15 de mayo 2026, pero ¿qué calles serán afectadas por la mega marcha de profesores?

¿A qué hora inicia la marcha de maestros CNTE en calles de CDMX?

¡Evita el caos vial! La megamarcha de maestros CNTE comenzará a las 9:00 horas de este viernes 15 de mayo 2026 , en pleno Día del Maestro, afectarán algunas calles de la Ciudad de México (CDMX).

Se espera que los maestros comiencen a llegar minutos al punto de reunión minutos antes de la hora fijada, por lo que las afectaciones viales podrían verse un poco antes de las 9.

Estas son las calles afectadas por la megamarcha de la CNTE este 15 de mayo 2026

La Coordinación Nacional de Trabajadores (CNTE) reveló que las y los maestros se reunirán en Ex Normal Superior , cerca del Metro San Cosme , en las primeras horas de este viernes.

Hasta el momento, los agremiados no han revelado la ruta de la megamarcha en el Día del Maestro 2026, por lo que se desconoce las calles afectadas o cerradas. Se esperan que den más detalles conforme avance la semana.

Por lo general, las marchas de maestros CNTE en la CDMX suelen terminar en el Zócalo capitalino, por lo que las vialidades para dirigirse a la explanada podrían verse gravemente afectadas.

¿Qué exigen los maestros de la CNTE?

A través de redes sociales, la Coordinación Nacional de Trabajadores (CNTE) especificó que las y los maestros realizarán la movilización de este 15 de mayo 2026 para exigirle al gobierno lo siguiente:



Abrogación de la Reforma Educativa

Un sistema de seguridad solidario sin UMAS, ni AFORES

Jubilación por años de servicio

Cálculo de las pensiones en salarios

Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007

Cien por ciento de aumento salarial al sueldo base

"¡Unidos y organizados, venceremos!". Los agremiados piden ser escuchados por el Gobierno Federal, ya que aseguran que no hay respuestas claras por parte de las autoridades.