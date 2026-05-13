CDMX bajo fuego: arman balacera en panteón por Metro Tezonco y asesinan a sujeto en la colonia Roma

La Ciudad de México (CDMX) vivió esta tarde lluviosa dos momentos de violencia en la parte centro y oriente de la capital con una balacera en el Panteón Tezonco y un hombre asesinado a balazos en la colonia Roma.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron a ambos puntos donde confirmaron las dos emergencias, pero solo hubo detenidos por uno de estos casos.

¿Qué pasó en la colonia Roma? Esto se sabe de los disparos de hoy

Un hombre de 28 años de edad fue hallado sin vida por disparos de arma de fuego, en la calle Frontera casi esquina con la avenida Chapultepec, en la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Peatones que caminaban notaron que un hombre estaba tirado junto a una moto en la banqueta oriente a un costado de las instalaciones de la Secretaría de Economía.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre viajaba a bordo de una motocicleta cuando los tripulantes de un vehículo lo siguieron por varias calles y al alcanzarlo, le dispararon.

Al sitio arribaron servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de CDMX para el levantamiento del cuerpo.

De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes, en tanto ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para la identificación del automóvil y los probables responsables.

Pánico en Panetón Tezonco por disparos; hay detenidos

La violencia también se registró al oriente en la alcaldía Iztapalapa al registrarse disparos al interior del Panteón Tezonco.

Monitoristas del C2 Oriente alertaron a policías de un reporte de disparos en la calle Zacatlán y la avenida Tláhuac, en la colonia Panteón de San Lorenzo Tezonco.

Una joven de 25 años de edad señaló que un grupo de personas que se encontraba metros adelante estaban armados y dispararon al aire, muy cerca del Metro Tezonco de la Línea 12.

Sin mbargo, los sujetos comenzaron a correr en diferentes direcciones y uno de ellos abordó una motocicleta para tratar de darse a la fuga, pero cinco de los señalados fueron detenidos.

Menor de 15 años es detenido tras disparos en Panteón Tezonco

Los detenidos son sujetos de 18, 20, 24 y 27 años y uno que dijo tener 15 años de edad, quienes junto con lo asegurado, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal y dará inicio a la carpeta de investigación correspondiente.

Tras una revisión les aseguraron un arma de fuego corta, con tres cartuchos útiles y tres percutidos, 28 bolsitas de plástico transparente con una hierba verde y seca similar a la marihuana, y una motocicleta color negro con naranja.

