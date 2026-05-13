Vientos y lluvia dejan daños en Coyoacán, Miguel Hidalgo y el Centro, mientras dormía

Las fuertes ráfagas de viento y el intenso aguacero registrados durante la tarde-noche de este lunes y madrugada de martes provocaron una serie de incidentes en diversas alcaldías de la capital. Desde caídas de árboles de gran tamaño hasta accidentes viales por piso mojado, los servicios de emergencia no dieron tregua en las últimas horas.

Vientos derriban árboles sobre autos y cableado

En la alcaldía Coyoacán, un árbol de gran tamaño se desplomó sobre la calle Cerro San Antonio, en la colonia Campestre Churubusco. El ejemplar aplastó parcialmente una camioneta que se encontraba estacionada; por fortuna, la unidad estaba vacía al momento del percance, dejando solo daños materiales.

🌬️El viento hizo de las suyas en la CDMX



Las fuertes ráfagas provocaron la caída de varios árboles en distintas alcaldías. En #Coyoacán, un enorme tronco aplastó una camioneta estacionada en Campestre Churubusco. Vecinos aseguran que “sonó como un choque frontal”.



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Simultáneamente, en la Miguel Hidalgo, un árbol de más de 10 metros de altura colapsó sobre el tendido eléctrico en la colonia Tacuba. El incidente, ocurrido sobre la calle Golfo de México, dejó sin suministro de luz a decenas de viviendas. Bomberos trabajaron con motosierras durante la madrugada para seccionar el tronco, mientras se espera el arribo de la CFE para restablecer la energía.

Accidente y tráfico en el Segundo Piso del Periférico

El pavimento mojado por las lluvias provocó que el conductor de una camioneta tipo pick up perdiera el control y se estrellara contra el muro de contención en el Segundo Piso del Periférico, a la altura de Plateros con dirección a San Antonio.

Aunque no se reportaron lesionados, el choque generó un cuello de botella que afectó la circulación desde San Jerónimo hacia el Viaducto. Elementos de la policía preventiva y grúas particulares trabajaron bajo la lluvia para liberar la vía.

Inundaciones afectan el corazón de la capital

En la zona centro, el "intenso aguacero" dejó un encharcamiento de consideración en el bajo puente de Fray Servando Teresa de Mier y San Antonio Abad. La inundación, de aproximadamente 100 metros de longitud y 20 centímetros de altura, complicó el avance de los automovilistas que se dirigían hacia la zona del Mercado de Sonora. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos laboraron en el punto para desazolvar las coladeras y normalizar el tránsito.