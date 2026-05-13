Ruta, horario y costo: Así será la prueba del Metrobús CDMX al Estadio Banorte para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Ciudad de México comenzó a mover piezas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026; este miércoles 13 de mayo, el Metrobús CDMX realizará una prueba operativa de servicio especial para facilitar el traslado de personas hacia el Estadio Banorte, uno de los recintos que concentrará eventos y alta afluencia durante el torneo internacional.

El nuevo servicio busca reducir tiempos de traslado, mejorar la conexión con otras rutas de transporte y evitar saturaciones en zonas cercanas al estadio; además, mantendrá la misma tarifa habitual del sistema, por lo que usuarios podrán trasladarse pagando únicamente seis pesos.

¿Cómo funcionará la prueba del Metrobús CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad capitalina, el servicio especial operará este miércoles de las 16:00 a las 24:00 horas; las unidades partirán desde la estación Perisur de Línea 1 y desde Cañaverales de Línea 5 para acercar a los asistentes al recinto deportivo.

Las personas usuarias deberán descender en Avenida Renato Leduc y posteriormente caminar hacia la puerta 8 del Estadio Banorte; el objetivo es agilizar la llegada al inmueble sin depender completamente del automóvil particular.

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¿Cuánto costará la prueba del Metrobús al Estadio Azteca?

Uno de los puntos que más llamó la atención es que la prueba del Metrobús CDMX mantendrá la tarifa regular de seis pesos ; además, los transbordos serán gratuitos al validarse automáticamente dentro del sistema.

El ingreso podrá realizarse con Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias, relojes inteligentes y teléfonos celulares con tecnología NFC, tal como ocurre actualmente en otras líneas del sistema.

Estas serán las rutas y paradas provisionales

Los autobuses saldrán desde Anillo Periférico e Insurgentes Sur, zona donde conecta la estación Perisur; posteriormente circularán hacia Renato Leduc, donde se permitirá el ascenso y descenso de pasajeros antes de continuar rumbo a Parque Cuemanco y Cañaverales.

Las unidades tendrán capacidad para entre 60 y 90 pasajeros y pasarán aproximadamente cada 15 minutos; además, el sistema colocará señalización especial y personal de apoyo para orientar a usuarios durante las pruebas.

¿Qué días operará el servicio especial?

La prueba operativa del Metrobús CDMX comenzará este miércoles 13 de mayo; además, el servicio especial volverá a operar los días 11, 17, 24 y 30 de junio, así como el 5 de julio, fechas en las que se mantendrá la misma tarifa de seis pesos y el sistema de transbordo gratuito.

Autoridades capitalinas explicaron que estas pruebas forman parte de los ajustes de movilidad rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y servirán para medir tiempos de traslado, capacidad de usuarios y operación en zonas cercanas al Estadio Banorte.

🗞️ METROBÚS BRINDARÁ SERVICIO ESPECIAL DE APOYO PARA ASISTENTES AL ESTADIO BANORTE ⚽️🚌https://t.co/S2UGbxCGh4 pic.twitter.com/BNt4tZLCKF — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) May 12, 2026

CDMX se prepara para el Mundial 2026

La implementación de este servicio forma parte de los ajustes de movilidad que la capital realiza rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026; autoridades buscan fortalecer la conectividad entre el Metrobús CDMX, el Tren Ligero y otras alternativas de transporte público para enfrentar la alta demanda que provocarán los eventos deportivos.

Con ello, también se pretende disminuir tráfico, reducir tiempos de espera y distribuir de mejor manera el flujo de personas alrededor del Estadio Banorte.