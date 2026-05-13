EN VIVO | Marchas hoy en CDMX: Comunidad Politécnica marchará de Tlatelolco a Gobernación
En este Liveblog EN VIVO te compartimos el minuto a minuto con las marchas, bloqueos y concentraciones programadas para hoy miércoles en la CDMX.
La Ciudad de México enfrenta este miércoles 13 de mayo de 2026 una intensa jornada de marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían provocar importantes afectaciones viales en distintos puntos de la capital; en este reporte minuto a minuto de Azteca Noticias te reportamos todos los detalles.
Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del C5 prevén movilizaciones principalmente en alcaldías como Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Coyoacán, por lo que se recomienda a automovilistas y usuarios del transporte público anticipar traslados y considerar rutas alternas.
EN VIVO | Marchas hoy en CDMX: Comunidad Politécnica marchará de Tlatelolco a Gobernación
¡Tómalo en cuenta! Comunidad Politécnica marchará hacia Gobernación
Integrantes de la Comunidad Politécnica realizarán este miércoles una marcha desde la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, con destino a la Secretaría de Gobernación (Segob), como parte de un paro general de 36 horas convocado en distintas escuelas del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Los estudiantes y colectivos participantes exigen el reconocimiento del movimiento estudiantil, así como la destitución de autoridades de la dirección general por presuntos actos de peculado y arbitrariedades. Entre las principales demandas también destacan:
Incremento presupuestal para el IPN
Reintegración de plazas docentes vacantes
Transparencia en concursos y procesos académicos
Desaparición del patronato
Retorno de recursos autogenerados al Instituto
La movilización comenzará alrededor de las 13:00 horas; sin embargo, desde las 10:00 inició el paro general en diferentes planteles del Politécnico. Autoridades no descartan la participación de docentes, trabajadores y estudiantes de otras universidades como la UNAM y la UAM, por lo que el aforo podría superar las 500 personas previstas inicialmente.
¿Cuántas marchas y movilizaciones habrá hoy en CDMX?
De acuerdo con reportes oficiales de la SSC y el C5, para este miércoles 13 de mayo de 2026 se contemplan:
1 marchas
8 concentraciones
10 eventos de esparcimiento
Las movilizaciones podrían generar tráfico intenso en avenidas principales, así como cierres parciales y afectaciones al transporte público.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este miércoles 13 de mayo en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 13, 2026
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