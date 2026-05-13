EN VIVO | Marchas hoy en CDMX: Comunidad Politécnica marchará de Tlatelolco a Gobernación

La Ciudad de México enfrenta este miércoles 13 de mayo de 2026 una intensa jornada de marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían provocar importantes afectaciones viales en distintos puntos de la capital; en este reporte minuto a minuto de Azteca Noticias te reportamos todos los detalles.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del C5 prevén movilizaciones principalmente en alcaldías como Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Coyoacán, por lo que se recomienda a automovilistas y usuarios del transporte público anticipar traslados y considerar rutas alternas.