FGR revive caso de narcoelección de Sinaloa tras acusación contra Rocha Moya

La Fiscalía General de la República (FGR) reactivó la investigación sobre la llamada narcoelección de Sinaloa de 2021 en la que Rubén Rocha Moya, de Morena, ganó la gubernatura.

Esto se dio a conocer después de que el 29 de abril de 2026, Estados Unidos acusó al gobernador—ahora con licencia por supuestos nexos con el crimen organizado y habría ganado con ayuda de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Rubén Rocha Moya y Los Chapitos: ¿cuánto se pagaba en sobornos por ayuda y protección?

Asesinato de Melesio Cuén será retomado por FGR

La FGR retomará el caso del homicidio de Héctor Melesio Cuén, fundador del Partido Sinaloense y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien presuntamente fue asesinado en la casa donde secuestraron a Ismael “El Mayo” Zambada, el 25 de julio de 2024.

Ese día estaba citado Rocha Moya quien, hasta el día de hoy, no ha sido llamado a declarar y por ahora es el gobernador con licencia del estado, pero acusado por Estados Unidos

La carta de "El Mayo" Zambada que 'salpicó' a Rocha Moya

El 12 de agosto de 2024, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa presentó un video en el que, de acuerdo con la dependencia, mostraba el momento del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

A través de una carta escrita supuestamente por "El Mayo", Joaquín Guzmán López—hijo del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán—le solicitó que asistiera a una reunión para ayudar a resolver diferencias entre líderes políticos de Sinaloa.

En ese encuentro estaría Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien dijo fue asesinado el mismo día de la captura de Zambada.

"Lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron. Héctor Cuén era amigo mío desde hacía mucho tiempo, y lamento profundamente su muerte”, señaló el capo en su carta que compartió su abogado Frank Pérez.

Los Chapitos habrían ayudado a Rocha Moya en la elección

El proceso electoral de 2021 en Sinaloa, de acuerdo con denuncias del Cártel de Sinaloa, se realizó a favor de Rubén Rocha, para que ganara la elección.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unudos, Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios fueron acusados ​​de narcotráfico y delitos relacionados con armas.

Rocha Moya ganó la elección de 2021, luego de que Los Chapitos supuestamente lo ayudaran a ser elegido secuestrando e intimidando a sus rivales políticos, de acuerdo con la acusación de Estadps Unidos.

A cambio el morenista supuestamente asistió a reuniones con Los Chapitos, en las que prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a ese país.

Pero ya como gobernador, presuntamente permitió que Los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa.