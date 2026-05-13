Fue víctima de feminicidio en Edomex por un menor: eran novios

Solo tenían dos años de edad de diferencia. Eran novios: ella de 15 años y él de 17. Su historia terminó en tragedia al saberse que la menor fue víctima de feminicidio en el Estado de México (Edomex) y él es presunto responsable.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo al adolescente de 17 años de edad, por su probable participación en el delito de feminicidio en el municipio de Lerma.

Menor habría agredido a su novia en Lerma

El 9 de mayo de 2026, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía del Edomex, la víctima estaba en un domicilio ubicado en la colonia Ortiz Rubio, de la comunidad de San Miguel Ameyalco.

Cuando el adolescente llegó, al estar afuera del inmueble, comenzaron a discutir, por lo que el menor de 17 años inició la agresión física en contra de la menor, quien falleció y él escapó.

¿Qué pasó con el menor acusado del feminicidio de su novia?

Al tener conocimiento de los hechos el Agente del Ministerio Público inició las pesquisas que permitieron identificar al probable responsable, por lo que solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión para detenerlo.

Elementos de esta Fiscalía y de la Policía Municipal de Lerma lo arrestaron y fue ingresado al Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”, ubicado en el municipio de Zinacantepec, donde quedó a disposición de un juez quien determinará su situación legal.

¿Qué dice la ley sobre el delito de feminicidio en Edomex?

El Artículo 281 dle Código Penal del Estado de México establece que se comete el delito de feminicidio cuando alguien prive de la vida a una mujer por razones de género.

Entre dichas circunstancias se contempla cuando haya existido entre el agresor y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.

La pena es de 40 a 70 años de prisión y de setecientos a cinco mil días multa, y esta sanción se agravará hasta en un tercio cuando la víctima sea mujer menor de edad, embarazada o discapacitada.