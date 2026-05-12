Por motivos personales: Fiscalía descarta que Edith Guadalupe y Jesús “N” se hayan visto por trabajo; menciona que hubo contacto previo

En el marco de la reciente presentación del Informe de Seguridad de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia ha arrojado nueva luz sobre el caso de Edith Guadalupe Valdés, cuyo hallazgo en un inmueble de la Avenida Revolución conmocionó a la opinión pública. La titular de la institución, Bertha Alcalde, precisó detalles que cambian la narrativa inicial que rodeaba la desaparición y posterior localización de la joven.

De acuerdo con las declaraciones oficiales, las investigaciones tecnológicas y de campo han permitido establecer que el principal sospecho, identificado como Jesús "N", mantenía una comunicación previa con la joven. Según la Fiscal, ambos habían acordado encontrarse en el edificio por motivos estrictamente personales, lo que modifica las líneas de investigación que sugerían un engaño mediante una falsa oferta de trabajo.

Detrás del encuentro: Una cita acordada y no un engaño laboral

Durante su intervención, Alcalde señaló que, hasta el momento, no existen indicios que vinculen este hecho con redes de trata de personas o procesos de reclutamiento laboral fraudulentos.

Esta aclaración resulta crucial para el curso legal del expediente, ya que delimita el entorno en el que se produjo el encuentro y permite a los peritos enfocarse en la cronología de los hechos ocurridos dentro del inmueble.

La fiscal de CDMX, Bertha Alcalde, informó que Jesús “N” sí contactó previamente a Edith Guadalupe Valdés y acordaron verse en el edificio de avenida Revolución por motivos personales.



Autoridades descartaron que el caso estuviera relacionado con una entrevista de trabajo o… pic.twitter.com/tYIjMJwFqX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 12, 2026

Caso Edith Guadalupe: ¿Qué sucedió en el edificio de Avenida Revolución?

El caso, que se mantiene bajo los protocolos de investigación, ha avanzado con el análisis de dispositivos móviles y cámaras de vigilancia. Estos elementos que confirmaron que Edith Guadalupe ingresó al inmueble para encontrarse con Jesús "N", quien ya se encuentra bajo la medida de prisión preventiva mientras se define su situación jurídica.

Más allá de las especulaciones de las redes sociales, la Fiscalía busca centrar la narrativa en la evidencia científica y el respeto a la dignidad de la víctima. El objetivo es reconstruir los últimos momentos de Édith con precisión, dejando de lado las teorías de captación masiva para enfocarse en la responsabilidad directa del individuo hoy detenido.

