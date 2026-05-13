¿Cómo va el Metro de la CDMX hoy miércoles 13 de mayo? Retrasos, fallas y avance de trenes EN VIVO

El Metro de la CDMX podría enfrentar retrasos, fallas, rehabilitación de estaciones y alta alfuencia este miércoles 13 de mayo. Debido a las lluvias, la actividad podría ser más caótica de lo normal, toma precauciones para que no llegues tarde a tu destino.

En Azteca Noticias te damos el reporte completo EN VIVO de todo lo que pasa en este transporte público.