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¿Cómo va el Metro de la CDMX hoy miércoles 13 de mayo? Retrasos, fallas y avance de trenes EN VIVO

Debido a las lluvias, el Metro de la CDMX podría enfrentar retrasos, fallas y un lento avance de trenes este miércoles 13 de mayo. ¿Cómo está avanzando?

Cierres de estaciones y retrasos en el Metro CDMX: Así va hoy 13 de mayo 2026 EN VIVO
Actualizaciones en vivo sobre el avance del Metro CDMX.|Metro CDMX

Escrito por: Jimena Romero,Alejandra Gómez

El Metro de la CDMX podría enfrentar retrasos, fallas, rehabilitación de estaciones y alta alfuencia este miércoles 13 de mayo. Debido a las lluvias, la actividad podría ser más caótica de lo normal, toma precauciones para que no llegues tarde a tu destino.

En Azteca Noticias te damos el reporte completo EN VIVO de todo lo que pasa en este transporte público.

¿Cómo va el Metro de la CDMX hoy miércoles 13 de mayo? Retrasos, fallas y avance de trenes EN VIVO

¿Qué estaciones del Metro están cerradas HOY?

Debido a trabajo de rehabilitación, las siguientes líneas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso:

Línea 2: San Antonio Abad Portales y Nativitas
Línea 7: Auditorio

Atención: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 brindará servicio con normalidad.

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