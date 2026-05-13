¿Cómo va el Metro de la CDMX hoy miércoles 13 de mayo? Retrasos, fallas y avance de trenes EN VIVO
Debido a las lluvias, el Metro de la CDMX podría enfrentar retrasos, fallas y un lento avance de trenes este miércoles 13 de mayo. ¿Cómo está avanzando?
El Metro de la CDMX podría enfrentar retrasos, fallas, rehabilitación de estaciones y alta alfuencia este miércoles 13 de mayo. Debido a las lluvias, la actividad podría ser más caótica de lo normal, toma precauciones para que no llegues tarde a tu destino.
En Azteca Noticias te damos el reporte completo EN VIVO de todo lo que pasa en este transporte público.
¿Cómo va el Metro de la CDMX hoy miércoles 13 de mayo? Retrasos, fallas y avance de trenes EN VIVO
¿Qué estaciones del Metro están cerradas HOY?
Debido a trabajo de rehabilitación, las siguientes líneas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso:
Línea 2: San Antonio Abad Portales y Nativitas
Línea 7: Auditorio
Atención: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 brindará servicio con normalidad.