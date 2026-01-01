Cae Pedro Inzunza Noriega, “Sagitario” o “El Señor de la Silla”, capo cercano a “El Chapo Isidro”

El narcotraficante Pedro Inzunza Noriega , alias “Sagitario” o “El Señor de la Silla”, fue detenido este miércoles 31 de diciembre de 2025 durante un operativo en Culiacán, Sinaloa.

El capo fue detenido por agentes de las fuerzas de seguridad federales durante un operativo, a través del cual también fueron arrestados tres hombres más y se aseguraron armas de fuego, así como diversas cantidades de droga.

¿Quién es Pedro Inzunza Noriega, alias “Sagitario” o “El Señor de la Silla”?

Pedro Inzunza Noriega, alias “Sagitario” o “El Señor de la Silla”, es identificado como el operador de mayor confianza de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro” , un narcotraficante identificado por haber heredado el negocio criminal de Alfredo Beltrán Leyva, exlíder del Cártel de los Beltrán Leyva .

Es padre del “Pichón” y segundo al mando del grupo encabezado por Fausto Isidro Meza Flores. En mayo pasado, Estados Unidos presentó el primer caso contra líderes y colaboradores del Cártel de Sinaloa por cargos de narcoterrorismo.

Adam Gordon, fiscal del distrito sur de California, reveló la acusación contra Pedro Inzunza Noriega y otros integrantes del Cártel de Sinaloa , a quienes acusan de operaciones de lavado de dinero y distribución de drogas en la Unión Americana.

“El Sagitario”, ha sido uno de los distribuidores principales de cocaína y ahora fentanilo que llega a los Estados Unidos, aseguró el fiscal especial del caso del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Estados Unidos sanciona a miembros de los Beltrán Leyva y los vincula con fentanilo|Department of the Treasury

Así fue la captura de Pedro Inzunza Noriega

Un juez otorgó una orden de cateo, la cual fue cumplimentada el día de hoy mediante un operativo coordinado que derivó en la detención de “Sagitario” y/o “El Señor de la Silla”, así como de tres personas más.

La célula delictiva con la que se le relaciona es señalada por estar detrás de la producción y tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína.

Luego de trabajos de investigación, se identificó un inmueble en la colonia Guadalupe en Culiacán vinculado a Pedro Inzunza Noriega.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

