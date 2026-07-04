Capturan a presunto involucrado en la masacre de 10 personas en Tehuitzingo, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Santos N., de 45 años de edad, quien es investigado por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado por los hechos ocurridos en la comunidad de Texcalapa.

De acuerdo con la institución, la orden judicial fue emitida por un juez tras la integración de diversos datos de prueba obtenidos durante las investigaciones realizadas por el Ministerio Público.

Las autoridades detallaron que, luego de diversas labores de inteligencia y seguimiento, agentes de investigación lograron ubicar al sospechoso y concretar su detención. Ahora será presentado ante la autoridad judicial correspondiente, instancia que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

La Fiscalía aseguró que las indagatorias continúan y reiteró que el objetivo es identificar y detener a todas las personas que participaron en este ataque, uno de los más violentos registrados en Puebla en los últimos años.

El multihomicidio que conmocionó a Puebla

La madrugada del 17 de mayo de 2026, un grupo armado irrumpió en un rancho ubicado en la comunidad de Texcalapa, perteneciente al municipio de Tehuitzingo, donde asesinó a diez personas.

Entre las víctimas se encontraban siete integrantes de una misma familia y tres mecánicos que realizaban trabajos de reparación en el inmueble cuando ocurrió la agresión. El caso generó una fuerte indignación debido a que entre los fallecidos había una bebé de apenas un mes de nacida y dos adolescentes.

Según las investigaciones difundidas por la Fiscalía estatal, la menor perdió la vida por asfixia mientras su madre intentaba protegerla durante el ataque.

En un primer momento, las autoridades señalaron que la principal línea de investigación apuntaba a un conflicto familiar de larga data, por lo que descartaron que el crimen estuviera relacionado directamente con actividades del crimen organizado.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó orden de aprehensión en contra de Santos N., de 45 años de edad, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, relacionado con los hechos ocurridos en el municipio de Tehuitzingo, donde diez personas… pic.twitter.com/hgTmeo76DN — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 3, 2026

Ya son varios los presuntos responsables capturados

Tras la masacre, la Fiscalía inició una amplia investigación que permitió las primeras detenciones apenas unos días después del ataque.

El 19 de mayo fue capturado el primer presunto responsable y, un día más tarde, fueron arrestados otros dos hombres, entre ellos Juan Manuel, alias "El Pony", identificado como uno de los probables participantes en el multihomicidio.

Con la captura de Santos N., las autoridades suman un nuevo presunto involucrado dentro del proceso de investigación, aunque la Fiscalía precisó que las diligencias siguen abiertas para determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos y establecer con precisión cómo se planeó y ejecutó el ataque.

La dependencia reiteró que este caso continúa siendo una prioridad para las autoridades ministeriales y sostuvo que no cesarán las acciones hasta esclarecer completamente lo ocurrido, llevar ante la justicia a todos los responsables y ofrecer respuestas a las familias de las víctimas, quienes desde mayo exigen que el crimen no quede impune.